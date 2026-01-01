Opptil 69 % rabatt for Activepieces

Installer Activepieces med én-klikks installasjon.

Automatiseringsplattform med åpen kildekode og uten kode, med 200+ integrasjoner og innebygd støtte for AI-agenter.

Start applikasjonen din umiddelbart
Gratis automatiske ukentlige sikkerhetskopier
AI-administrert VPS
kr 66,99 /mnd
Velg plan
30-dagers pengene-tilbake-garanti
Installer Activepieces med én-klikks installasjon.

Velg en VPS-plan for Activepieces

68% rabatt
KVM 1
kr 210,99
kr 66,99 /mnd
Velg plan
Få 24 måneder for kr 1 607,76 (vanlig pris kr 5 063,76). Fornyes på kr 144,99/mnd.
1 vCPU kjerne
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplass
4 TB båndbredde
Mest populær
63% rabatt
KVM 2
kr 258,99
kr 96,99 /mnd
Velg plan
Få 24 måneder for kr 2 327,76 (vanlig pris kr 6 215,76). Fornyes på kr 180,99/mnd.
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB båndbredde
69% rabatt
KVM 4
kr 433,99
kr 132,99 /mnd
Velg plan
Få 24 måneder for kr 3 191,76 (vanlig pris kr 10 415,76). Fornyes på kr 336,99/mnd.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr 782,99
kr 264,99 /mnd
Velg plan
Få 24 måneder for kr 6 359,76 (vanlig pris kr 18 791,76). Fornyes på kr 601,99/mnd.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde
68% rabatt
KVM 1
kr 210,99
kr 66,99 /mnd
Velg plan
Få 24 måneder for kr 1 607,76 (vanlig pris kr 5 063,76). Fornyes på kr 144,99/mnd.
1 vCPU kjerne
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplass
4 TB båndbredde
Mest populær
63% rabatt
KVM 2
kr 258,99
kr 96,99 /mnd
Velg plan
Få 24 måneder for kr 2 327,76 (vanlig pris kr 6 215,76). Fornyes på kr 180,99/mnd.
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB båndbredde
69% rabatt
KVM 4
kr 433,99
kr 132,99 /mnd
Velg plan
Få 24 måneder for kr 3 191,76 (vanlig pris kr 10 415,76). Fornyes på kr 336,99/mnd.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr 782,99
kr 264,99 /mnd
Velg plan
Få 24 måneder for kr 6 359,76 (vanlig pris kr 18 791,76). Fornyes på kr 601,99/mnd.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde

Hver plan har alt du trenger og mer

Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år
Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år

Alle planer betales på forhånd. Månedsprisen gjenspeiler den totale planprisen delt på antall måneder i planen din.

Hva du kan bygge med Activepieces

Activepieces er en gratis, åpen kildekode-automatiseringsplattform som lar deg koble til appene dine og automatisere repeterende oppgaver gjennom en visuell dra-og-slipp-bygger – ingen kode kreves. Med over 200 integrasjoner som dekker produktivitetsverktøy, kommunikasjonsplattformer, databaser og AI-tjenester, fungerer den som et selvhostet alternativ til Zapier og Make.

Det som skiller Activepieces ut er dens innebygde AI-første design: du kan bygge intelligente agenter som bruker LLM-er til å resonnere og handle, koble til MCP-kompatible verktøy, og kjøre tilpassede JavaScript- eller Python-trinn når no-code ikke er nok. Fordi alt kjører på din egen infrastruktur, forlater API-nøklene dine, kundedata og forretningslogikk aldri serverne dine – og det er ingen bruksavgifter per oppgave, uavhengig av hvor mange automatiseringer du kjører.

Kom i gang
Hva du kan bygge med {name}

Viktige funksjoner i Activepieces

Visuell arbeidsflytbygger

Dra-og-slipp-grensesnitt lar hvem som helst bygge automatiseringer i flere trinn uten å skrive kode, noe som reduserer tiden fra idé til en kjørende arbeidsflyt til minutter.

200+ integrasjoner

Koble til Google Workspace, Slack, Discord, OpenAI, HubSpot, Notion og hundrevis flere rett ut av esken, som dekker verktøyene de fleste team allerede bruker.

AI-agentstøtte

Bygg agenter som bruker store språkmodeller til å resonnere, søke og utføre handlinger—som går utover regelbasert automatisering for å håndtere oppgaver som krever skjønn.

Tilpassede kodetrinn

Gå inn i JavaScript eller Python i enhver flyt for logikk som går utover no-code, noe som gir utviklere full fleksibilitet uten å forlate den visuelle byggeren.

Ingen bruksbasert prising

Selvhosting betyr ubegrensede arbeidsflytkjøringer uten ekstra kostnad, noe som gjør Activepieces økonomisk for automatiseringsrørledninger med høyt volum som ville vært dyre på skyplattformer.

Hvorfor kjøre Activepieces på Hostinger

Start med ett klikk

Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole på

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet du kan stole på

Innebygd Docker-manager

Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

Start med ett klikk

Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole på

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet du kan stole på

Innebygd Docker-manager

Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

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Lanser lokalt. Voks globalt.

Velg en serverplassering nær målgruppen din for å øke lastehastigheten. Vi har datasentre i Nord-Amerika, Europa, Asia og Sør-Amerika.
Kom i gang
Lanser lokalt. Voks globalt.

Docker VPS-hosting du kan stole på

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.

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30-dagers pengene-tilbake-garanti

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