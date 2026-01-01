Installer Activepieces med én-klikks installasjon.
Automatiseringsplattform med åpen kildekode og uten kode, med 200+ integrasjoner og innebygd støtte for AI-agenter.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Activepieces
Activepieces er en gratis, åpen kildekode-automatiseringsplattform som lar deg koble til appene dine og automatisere repeterende oppgaver gjennom en visuell dra-og-slipp-bygger – ingen kode kreves. Med over 200 integrasjoner som dekker produktivitetsverktøy, kommunikasjonsplattformer, databaser og AI-tjenester, fungerer den som et selvhostet alternativ til Zapier og Make.
Det som skiller Activepieces ut er dens innebygde AI-første design: du kan bygge intelligente agenter som bruker LLM-er til å resonnere og handle, koble til MCP-kompatible verktøy, og kjøre tilpassede JavaScript- eller Python-trinn når no-code ikke er nok. Fordi alt kjører på din egen infrastruktur, forlater API-nøklene dine, kundedata og forretningslogikk aldri serverne dine – og det er ingen bruksavgifter per oppgave, uavhengig av hvor mange automatiseringer du kjører.
Viktige funksjoner i Activepieces
Visuell arbeidsflytbygger
Dra-og-slipp-grensesnitt lar hvem som helst bygge automatiseringer i flere trinn uten å skrive kode, noe som reduserer tiden fra idé til en kjørende arbeidsflyt til minutter.
200+ integrasjoner
Koble til Google Workspace, Slack, Discord, OpenAI, HubSpot, Notion og hundrevis flere rett ut av esken, som dekker verktøyene de fleste team allerede bruker.
AI-agentstøtte
Bygg agenter som bruker store språkmodeller til å resonnere, søke og utføre handlinger—som går utover regelbasert automatisering for å håndtere oppgaver som krever skjønn.
Tilpassede kodetrinn
Gå inn i JavaScript eller Python i enhver flyt for logikk som går utover no-code, noe som gir utviklere full fleksibilitet uten å forlate den visuelle byggeren.
Ingen bruksbasert prising
Selvhosting betyr ubegrensede arbeidsflytkjøringer uten ekstra kostnad, noe som gjør Activepieces økonomisk for automatiseringsrørledninger med høyt volum som ville vært dyre på skyplattformer.
Hvorfor kjøre Activepieces på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
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