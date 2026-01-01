Activepieces er en gratis, åpen kildekode-automatiseringsplattform som lar deg koble til appene dine og automatisere repeterende oppgaver gjennom en visuell dra-og-slipp-bygger – ingen kode kreves. Med over 200 integrasjoner som dekker produktivitetsverktøy, kommunikasjonsplattformer, databaser og AI-tjenester, fungerer den som et selvhostet alternativ til Zapier og Make.

Det som skiller Activepieces ut er dens innebygde AI-første design: du kan bygge intelligente agenter som bruker LLM-er til å resonnere og handle, koble til MCP-kompatible verktøy, og kjøre tilpassede JavaScript- eller Python-trinn når no-code ikke er nok. Fordi alt kjører på din egen infrastruktur, forlater API-nøklene dine, kundedata og forretningslogikk aldri serverne dine – og det er ingen bruksavgifter per oppgave, uavhengig av hvor mange automatiseringer du kjører.