Installer Photofield med ett-klikks installasjon.
Hastighetsfokusert selvhostet fotogalleri som gjengir tusenvis av bilder i en jevn, zoombar tidslinje.
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Hva du kan bygge med Photofield
Photofield er et åpen kildekode-fotogalleri med én binærfil, bygget rundt én besettelse: hastighet. I stedet for å paginere bilder til små miniatyrbilder, gjengir det tusenvis av bilder samtidig på et kontinuerlig zoombart lerret, og laster gradvis inn fliser med høyere oppløsning mens du panorerer og klyper. Resultatet føles nærmere en skrivebordsbildeviser enn et typisk nettgalleri.
Ved å selv-hoste Photofield på din VPS holdes originale bilder og deres EXIF-metadata innenfor infrastruktur du kontrollerer, i stedet for en SaaS-fototjeneste. Kildekatalogen er montert skrivebeskyttet slik at galleriet aldri kan endre eller slette originaler, noe som gjør det til et trygt, ikke-invasivt grensesnitt for et eksisterende arkiv synkronisert via rsync, SCP eller Syncthing.
Viktige funksjoner i Photofield
Zoombar tidslinje
Panorer og klyp deg gjennom titusenvis av bilder på et enkelt, kontinuerlig lerret med fleroppløselig flisstrømming.
Enkeltbinær utrulling
Én Go-binærfil inkluderer brukergrensesnittet, geolokasjonsdatabasen og indeksereren, slik at containeren starter på sekunder uten en ekstern databasetjeneste.
Skrivebeskyttet bibliotek
Fotokatalogen er montert skrivebeskyttet slik at galleriet aldri kan endre, gi nytt navn til, eller slette originale filer under indeksering.
Lokal omvendt geokoding
Samlet geolokasjonsdatabase løser EXIF GPS-koordinater til stedsnavn helt frakoblet, uten tredjeparts kart-API-kall.
Rask indeksering
Indeksereren skanner nye bilder med tusenvis av filer per sekund på SSD-er og oppdaterer galleriet gradvis uten å blokkere surfing.
Valgfritt AI-søk
Koble til en ekstern Photofield AI-vert for å aktivere semantisk bildesøk og ansiktsgjenkjenning på tvers av hele samlingen.
Hvorfor kjøre Photofield på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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