Photofield er et åpen kildekode-fotogalleri med én binærfil, bygget rundt én besettelse: hastighet. I stedet for å paginere bilder til små miniatyrbilder, gjengir det tusenvis av bilder samtidig på et kontinuerlig zoombart lerret, og laster gradvis inn fliser med høyere oppløsning mens du panorerer og klyper. Resultatet føles nærmere en skrivebordsbildeviser enn et typisk nettgalleri.

Ved å selv-hoste Photofield på din VPS holdes originale bilder og deres EXIF-metadata innenfor infrastruktur du kontrollerer, i stedet for en SaaS-fototjeneste. Kildekatalogen er montert skrivebeskyttet slik at galleriet aldri kan endre eller slette originaler, noe som gjør det til et trygt, ikke-invasivt grensesnitt for et eksisterende arkiv synkronisert via rsync, SCP eller Syncthing.