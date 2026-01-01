Docker Registry er det offisielle, åpen kildekode-lagrings- og distribusjonssystemet for Docker-bilder. Å drive ditt eget register gir teamet ditt et privat, høyytelseslager for containerbilder — som holder proprietær applikasjonskode borte fra offentlige knutepunkter samtidig som det sikrer raske, pålitelige bildehentinger for dine CI/CD-pipelines og produksjonsdistribusjoner.

Selvhosting på din VPS betyr at bildedata aldri forlater infrastrukturen din, noe som forenkler overholdelse av datastyringspolicyer og fjerner avhengigheten av eksterne tjenester. Du kontrollerer tilgang, retensjonspolicyer og lagringskapasitet — uten gebyrer per bilde eller båndbreddegrenser pålagt av hostede registerleverandører.