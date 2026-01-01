Installer Docker-register med ett klikk.
Det offisielle private registeret for lagring, distribusjon og administrasjon av dine Docker-containerbilder.
Velg en VPS-plan for Docker Registry
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Docker Registry
Docker Registry er det offisielle, åpen kildekode-lagrings- og distribusjonssystemet for Docker-bilder. Å drive ditt eget register gir teamet ditt et privat, høyytelseslager for containerbilder — som holder proprietær applikasjonskode borte fra offentlige knutepunkter samtidig som det sikrer raske, pålitelige bildehentinger for dine CI/CD-pipelines og produksjonsdistribusjoner.
Selvhosting på din VPS betyr at bildedata aldri forlater infrastrukturen din, noe som forenkler overholdelse av datastyringspolicyer og fjerner avhengigheten av eksterne tjenester. Du kontrollerer tilgang, retensjonspolicyer og lagringskapasitet — uten gebyrer per bilde eller båndbreddegrenser pålagt av hostede registerleverandører.
Viktige funksjoner i Docker Registry
Privat bildelagring
Lagre proprietære containerbilder sikkert på din egen infrastruktur, og hold sensitiv kode unna offentlige registre.
CI/CD-integrasjon
Standard Docker push- og pull-API sikrer kompatibilitet med alle byggeverktøy, pipeline og orkestreringsplattformer.
Webhook-støtte
Utløs nedstrøms pipeline-trinn automatisk hver gang et nytt bilde dyttes til registeret.
Vedvarende lagbuffer
Lagring av delte lag på tvers av bilder reduserer diskbruken dramatisk og fremskynder bildefordelingen i teamet ditt.
Hvorfor kjøre Docker Registry på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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