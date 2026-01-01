LimeSurvey er en ledende åpen kildekode-undersøkelsesplattform som gjør det mulig for forskere, bedrifter og institusjoner å lage profesjonelle nettbaserte spørreskjemaer. Den støtter over 80 språk, avansert forgreiningslogikk, deltakeradministrasjon og omfattende dataeksportalternativer, inkludert SPSS- og Excel-formater.

Med sine omfattende spørsmålstyper, tilpasset tema og plugin-arkitektur, tilbyr LimeSurvey undersøkelsesfunksjonalitet i bedriftsklasse uten abonnementsavgifter. Denne malen inkluderer MariaDB for pålitelig datalagring, Redis for rask sesjonshåndtering og Traefik HTTPS-ruting for sikre undersøkelsesinnleveringer.