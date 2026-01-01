Installer LimeSurvey med ett klikk.
Profesjonell nettbasert spørreundersøkelsesplattform for å lage spørreskjemaer og samle inn data.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med LimeSurvey
LimeSurvey er en ledende åpen kildekode-undersøkelsesplattform som gjør det mulig for forskere, bedrifter og institusjoner å lage profesjonelle nettbaserte spørreskjemaer. Den støtter over 80 språk, avansert forgreiningslogikk, deltakeradministrasjon og omfattende dataeksportalternativer, inkludert SPSS- og Excel-formater.
Med sine omfattende spørsmålstyper, tilpasset tema og plugin-arkitektur, tilbyr LimeSurvey undersøkelsesfunksjonalitet i bedriftsklasse uten abonnementsavgifter. Denne malen inkluderer MariaDB for pålitelig datalagring, Redis for rask sesjonshåndtering og Traefik HTTPS-ruting for sikre undersøkelsesinnleveringer.
Viktige funksjoner i LimeSurvey
Avanserte spørsmålstyper
Velg blant 28+ spørsmålstyper, inkludert matrise, rangering, filopplasting og ligningsbaserte spørsmål for ethvert undersøkelsesscenario.
Forgreiningslogikk
Opprett dynamiske spørreundersøkelser som viser eller skjuler spørsmål basert på tidligere svar ved hjelp av en kraftig uttrykksbehandler.
Flerspråklige undersøkelser
Bygg undersøkelser på over 80 språk med automatisk støtte for høyre-til-venstre-tekst for virkelig global datainnsamling.
Dataeksport & analyse
Eksporter resultater til SPSS-, R-, Excel- og CSV-formater med innebygde statistikk, diagrammer og krysstabuleringsverktøy.
Deltakeradministrasjon
Spor respondenter med tokenbasert tilgang, send påminnelser og kontroller kvoter for presis spørreundersøkelsesadministrasjon.
Hvorfor kjøre LimeSurvey på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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