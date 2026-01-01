Anki Sync Server Enhanced er et produksjonsklart Docker-image som hoster den offisielle Anki-synkroniseringsprotokollen på din egen VPS, slik at du kan synkronisere kortstokker på tvers av skrivebord, AnkiDroid og AnkiMobile uten å være avhengig av AnkiWeb. Den er bygget fra den offisielle Anki-kilden og sporer hver oppstrømsutgivelse automatisk.

Selvhosting holder hvert kort, gjennomgangshistorikk og mediefil under din kontroll. Flerbrukerstøtte, planlagte sikkerhetskopier med valgfri S3-opplasting, Prometheus-metrikker, fail2ban, hastighetsbegrensning og et statusdashbord leveres i én enkelt container – ingen separat database eller eksterne tjenester kreves.