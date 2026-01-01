Installer Anki Sync Server Forbedret med ett-klikks installasjon.
Selvhostet Anki synkroniseringsserver med flerbrukerkontoer, automatiserte sikkerhetskopier og et innebygd web-dashbord.
Velg en VPS-plan for Anki Sync Server Enhanced
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Anki Sync Server Enhanced
Anki Sync Server Enhanced er et produksjonsklart Docker-image som hoster den offisielle Anki-synkroniseringsprotokollen på din egen VPS, slik at du kan synkronisere kortstokker på tvers av skrivebord, AnkiDroid og AnkiMobile uten å være avhengig av AnkiWeb. Den er bygget fra den offisielle Anki-kilden og sporer hver oppstrømsutgivelse automatisk.
Selvhosting holder hvert kort, gjennomgangshistorikk og mediefil under din kontroll. Flerbrukerstøtte, planlagte sikkerhetskopier med valgfri S3-opplasting, Prometheus-metrikker, fail2ban, hastighetsbegrensning og et statusdashbord leveres i én enkelt container – ingen separat database eller eksterne tjenester kreves.
Viktige funksjoner i Anki Sync Server Enhanced
Flerbrukersynkronisering
Drift opptil 99 uavhengige elever på én VPS, hver med sine egne påloggingsdetaljer og isolert samlingslagring.
Automatiske sikkerhetskopier
Daglige arkiver av hele samlingen med konfigurerbar oppbevaringstid og valgfri opplasting til S3, MinIO eller Garage for eksterne kopier.
Innebygd dashbord
Webgrensesnittet viser serverstatus, datastørrelse per bruker, tidspunkter for siste synkronisering, sikkerhetskopihistorikk og sanntidslogger på et øyeblikk.
Prometheus-metrikker
Viser synkroniseringsoperasjoner, autentiseringssuksessrater, datavolum og oppetid for Grafana-dashbord og varslingsrørledninger.
Forsterket sikkerhet
Fail2ban-integrasjon, begrensning av forespørselsrate og støtte for hashede passord beskytter endepunktet ditt mot brute-force-angrep.
Hvorfor kjøre Anki Sync Server Enhanced på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
Alt går knirkefritt og bra med Hostinger, AI-chatboten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse spørsmålet ditt. Å, og VPS-en deres er bare fantastisk, ingen oppturer og nedturer. Takk til utviklerteamet og alle andre involverte. Stå på 🚀
Endelig et VPS-hostingselskap som gjør det riktig! Godt priset. Utmerket portal som respekterer brukernes tid. Sømløse sikkerhetskopier. God kundestøtte. Pålitelig. Føles bunnsolid.
Jeg kontaktet Hostinger-kundestøtte etter å ha mistet tilgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke vært mer imponert. Kodee og Mohammad fra kundestøtteteamet var utrolig tålmodige og grundige.
Tusen takk til Carla for at hun hjalp meg med denne N8N-oppgraderingen på Hostinger VPS-en min. Profesjonell og kunnskapsrik, takk igjen Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det fungerer bare alltid. Det er alltid raskt og stabilt. Aldri nede, aldri krasjer.
Selskapet gjør det bra, og jeg er veldig fornøyd med de spesifikke tjenestene jeg bruker gjennom dem. Ikke så dyrt som noen steder med virkelig gode VPS-oppsett og prisplaner.