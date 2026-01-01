CommaFeed er en rask, lett personlig RSS-leser eksplisitt modellert etter det originale Google Reader-grensesnittet – tre-ruters oppsett, tastatursnarveier, øyeblikkelig merking av strømmer, OPML-import/eksport og et fokus på hastighet fremfor funksjonsoverflod. Den er skrevet i Java/Quarkus, kjører som en enkelt selvstendig binærfil, og lagrer alt i en innebygd H2-database, slik at hele distribusjonen er én container pluss ett volum.

Selv-hosting av CommaFeed på din VPS holder dine abonnementer, lesestatus og stjernemerkede artikler på infrastruktur du kontrollerer, i stedet for å overlate dem til en SaaS-strømleser. Native Android- og iOS-apper kobles direkte til din instans via API-et, OPML lar deg migrere fritt mellom strømlesere, og den innebygde planleggeren oppdaterer strømmer i bakgrunnen uten eksterne arbeidere.