Installer CommaFeed med ett-klikks installasjon.
Selvhostet personlig RSS-leser inspirert av Google Reader, med tastatursnarveier, mobilapper og et rent tre-ruters oppsett.
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Hva du kan bygge med CommaFeed
CommaFeed er en rask, lett personlig RSS-leser eksplisitt modellert etter det originale Google Reader-grensesnittet – tre-ruters oppsett, tastatursnarveier, øyeblikkelig merking av strømmer, OPML-import/eksport og et fokus på hastighet fremfor funksjonsoverflod. Den er skrevet i Java/Quarkus, kjører som en enkelt selvstendig binærfil, og lagrer alt i en innebygd H2-database, slik at hele distribusjonen er én container pluss ett volum.
Selv-hosting av CommaFeed på din VPS holder dine abonnementer, lesestatus og stjernemerkede artikler på infrastruktur du kontrollerer, i stedet for å overlate dem til en SaaS-strømleser. Native Android- og iOS-apper kobles direkte til din instans via API-et, OPML lar deg migrere fritt mellom strømlesere, og den innebygde planleggeren oppdaterer strømmer i bakgrunnen uten eksterne arbeidere.
Viktige funksjoner i CommaFeed
Google Reader brukergrensesnitt
Tre-ruters oppsett med feedliste, artikkelliste og lesevisning — samt fullstendige tastatursnarveier (j/k/v/m) for rask navigering som erfarne RSS-brukere umiddelbart gjenkjenner.
OPML import/eksport
Migrer abonnementene dine inn og ut via standard OPML, slik at du beholder eierskapet til lesevaner dine og kan bytte lesere når som helst.
Native mobilapper
Gratis Android- og iOS-følgeapper kobler til din selvhostede instans via API-et for lesing på farten uten å eksponere data til en tredjepart.
Innebygd H2-database
Enkeltfils H2-database trenger ingen separat databaseserver — sikkerhetskopier leseren din ved å kopiere én mappe, gjenopprett ved å legge den tilbake.
Oppdatering av bakgrunnsstrøm
Innebygd planlegger oppdaterer tusenvis av feeder i bakgrunnen med adaptive intervaller, ingen Celery eller eksterne arbeidere er nødvendig.
Hvorfor kjøre CommaFeed på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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