Defguard er en bedriftsklar nulltillits-tilgangsstyringsplattform bygget rundt WireGuard, den eneste løsningen som legger til ekte flerfaktorautentisering direkte til VPN-tunnelen i stedet for å pakke en separat applikasjonsgateway rundt den. Kjernekomponenten som er inkludert i denne malen, kjører administrasjonsgrensesnittet, OpenID Connect identitetsleverandør, brukerregistrering, ACL-konfigurasjon og gRPC-kontrollplanet som driver eksterne gateways og skrivebordsklienter.

Selvhosting av Defguard på din egen VPS holder brukerkataloger, maskinvarenøkler, revisjonslogger og OpenID-signeringsnøkler fullstendig under din kontroll. Legg til Defguard gateway-noder hvor som helst på nettverket ditt for å terminere WireGuard-tunneler, mens kjernen forblir den eneste kilden til sannhet for identitet, enheter og tilgangspolicyer.