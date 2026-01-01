Installer Defguard med ett-klikks installasjon.
Åpen kildekode nulltillitsbasert tilgangsstyring med innebygd WireGuard flerfaktorautentisering og innebygd OpenID Connect.
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Hva du kan bygge med Defguard
Defguard er en bedriftsklar nulltillits-tilgangsstyringsplattform bygget rundt WireGuard, den eneste løsningen som legger til ekte flerfaktorautentisering direkte til VPN-tunnelen i stedet for å pakke en separat applikasjonsgateway rundt den. Kjernekomponenten som er inkludert i denne malen, kjører administrasjonsgrensesnittet, OpenID Connect identitetsleverandør, brukerregistrering, ACL-konfigurasjon og gRPC-kontrollplanet som driver eksterne gateways og skrivebordsklienter.
Selvhosting av Defguard på din egen VPS holder brukerkataloger, maskinvarenøkler, revisjonslogger og OpenID-signeringsnøkler fullstendig under din kontroll. Legg til Defguard gateway-noder hvor som helst på nettverket ditt for å terminere WireGuard-tunneler, mens kjernen forblir den eneste kilden til sannhet for identitet, enheter og tilgangspolicyer.
Viktige funksjoner i Defguard
WireGuard med MFA
Håndhev TOTP, e-post eller maskinvarenøkkel som tofaktorer direkte på hver WireGuard-tilkobling i stedet for å stole på en separat tilgangsgateway.
Innebygd OpenID Connect
Integrert OIDC identitetsleverandør lar Defguard utstede SSO-tokener for dine andre applikasjoner uten å distribuere Keycloak eller en tredjeparts IdP.
Ekstern brukerregistrering
Registrer nye brukere med en veiledet registreringsflyt som angir passord, klargjør enheter og konfigurerer skrivebordsklienten automatisk.
ACL-er og brannmurregler
Definer nettverkssegmentering og brukerbaserte tilgangspolicyer som implementeres på Linux- og FreeBSD/OPNsense-gatewayer i sanntid.
LDAP og AD-synkronisering
Toveis synkronisering med Active Directory og LDAP holder brukere, grupper og gruppemedlemskap konsistente på tvers av systemer.
YubiKey-klargjøring
Klargjør Yubico maskinvarenøkler for SSH, GPG og OpenPGP direkte fra Defguard-administrasjonskonsollen.
Hvorfor kjøre Defguard på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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