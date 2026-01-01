Opptil 69 % rabatt for Forgejo

Installer Forgejo med ett klikk.

Lettvektig selvhostet Git-tjeneste med et komplett webgrensesnitt, pull requests, issue tracking og CI/CD-pipelines.

Start applikasjonen din umiddelbart
Gratis automatiske ukentlige sikkerhetskopier
AI-administrert VPS
kr66,99/mnd
Velg plan
30-dagers pengene-tilbake-garanti
Installer Forgejo med ett klikk.

Velg en VPS-plan for Forgejo

68% rabatt
KVM 1
kr210,99
kr66,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 144,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
1 vCPU kjerne
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplass
4 TB båndbredde
Mest populær
64% rabatt
KVM 2
kr258,99
kr93,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 180,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB båndbredde
69% rabatt
KVM 4
kr433,99
kr132,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 336,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr782,99
kr264,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 601,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde
68% rabatt
KVM 1
kr210,99
kr66,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 144,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
1 vCPU kjerne
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplass
4 TB båndbredde
Mest populær
64% rabatt
KVM 2
kr258,99
kr93,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 180,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB båndbredde
69% rabatt
KVM 4
kr433,99
kr132,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 336,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr782,99
kr264,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 601,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde

Hver plan har alt du trenger og mer

Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år
Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år

Alle planer betales på forhånd. Månedsprisen gjenspeiler den totale planprisen delt på antall måneder i planen din.

Hva du kan bygge med Forgejo

Forgejo er en fellesskapsdrevet, selvhostet Git-tjeneste som oppsto som en fork av Gitea med et sterkt fokus på åpenhet og brukerstyrking. Den tilbyr alt team trenger for å hoste, samarbeide om og administrere programvareprosjekter – fra repository-administrasjon og kodegjennomgang til problemsporing, wikier og innebygde CI/CD-handlinger – i en lett, ressurseffektiv pakke som kjører komfortabelt på en liten VPS.

Å selvhoste din Git-infrastruktur med Forgejo betyr fullt eierskap til kildekoden din, ingen avhengighet av tredjepartsplattformer og full overholdelse av krav til datalagring. Du får samarbeidsfunksjoner i bedriftsklasse uten pris per brukerlisens eller risikoen for policyendringer fra eksterne leverandører som låser teamet ditt ute fra deres egne repositories.

Kom i gang
Hva du kan bygge med {name}

Viktige funksjoner i Forgejo

Full Git-hosting

Host repositorier med SSH- og HTTPS-tilgang, grenbeskyttelse og en nettbasert diff-viser for kodegjennomgang.

Pull-forespørsler & gjennomganger

Strukturert arbeidsflyt for kodegjennomgang med innebygde kommentarer, krav til godkjenning og sammenslåingsstrategier for kvalitetskontroll.

Saksporing

Innebygd problemsporer med etiketter, milepæler og prosjekttavler for å administrere arbeid sammen med koden det er knyttet til.

Innebygde CI/CD-handlinger

GitHub Actions-kompatibel automatisering lar deg kjøre tester og utrullinger direkte i Forgejo uten eksterne CI-tjenester.

Pakkeregister

Host Docker-bilder, NPM-pakker og andre artefakter på samme plattform som kildekoden din for en enhetlig forsyningskjede.

Føderasjonsstøtte

ActivityPub-basert føderasjon muliggjør samarbeid på tvers av instanser, noe som reduserer avhengigheten av én enkelt sentralisert vertstjenesteleverandør.

Hvorfor kjøre Forgejo på Hostinger

Start med ett klikk

Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole på

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet du kan stole på

Innebygd Docker-manager

Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

Start med ett klikk

Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole på

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet du kan stole på

Innebygd Docker-manager

Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

Anbefalt serverplassering:

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Lanser lokalt. Voks globalt.

Velg en serverplassering nær målgruppen din for å øke lastehastigheten. Vi har datasentre i Nord-Amerika, Europa, Asia og Sør-Amerika.
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Lanser lokalt. Voks globalt.

Docker VPS-hosting du kan stole på

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

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30-dagers pengene-tilbake-garanti

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