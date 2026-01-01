Forgejo er en fellesskapsdrevet, selvhostet Git-tjeneste som oppsto som en fork av Gitea med et sterkt fokus på åpenhet og brukerstyrking. Den tilbyr alt team trenger for å hoste, samarbeide om og administrere programvareprosjekter – fra repository-administrasjon og kodegjennomgang til problemsporing, wikier og innebygde CI/CD-handlinger – i en lett, ressurseffektiv pakke som kjører komfortabelt på en liten VPS.

Å selvhoste din Git-infrastruktur med Forgejo betyr fullt eierskap til kildekoden din, ingen avhengighet av tredjepartsplattformer og full overholdelse av krav til datalagring. Du får samarbeidsfunksjoner i bedriftsklasse uten pris per brukerlisens eller risikoen for policyendringer fra eksterne leverandører som låser teamet ditt ute fra deres egne repositories.