Installer Forgejo med ett klikk.
Lettvektig selvhostet Git-tjeneste med et komplett webgrensesnitt, pull requests, issue tracking og CI/CD-pipelines.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Forgejo
Forgejo er en fellesskapsdrevet, selvhostet Git-tjeneste som oppsto som en fork av Gitea med et sterkt fokus på åpenhet og brukerstyrking. Den tilbyr alt team trenger for å hoste, samarbeide om og administrere programvareprosjekter – fra repository-administrasjon og kodegjennomgang til problemsporing, wikier og innebygde CI/CD-handlinger – i en lett, ressurseffektiv pakke som kjører komfortabelt på en liten VPS.
Å selvhoste din Git-infrastruktur med Forgejo betyr fullt eierskap til kildekoden din, ingen avhengighet av tredjepartsplattformer og full overholdelse av krav til datalagring. Du får samarbeidsfunksjoner i bedriftsklasse uten pris per brukerlisens eller risikoen for policyendringer fra eksterne leverandører som låser teamet ditt ute fra deres egne repositories.
Viktige funksjoner i Forgejo
Full Git-hosting
Host repositorier med SSH- og HTTPS-tilgang, grenbeskyttelse og en nettbasert diff-viser for kodegjennomgang.
Pull-forespørsler & gjennomganger
Strukturert arbeidsflyt for kodegjennomgang med innebygde kommentarer, krav til godkjenning og sammenslåingsstrategier for kvalitetskontroll.
Saksporing
Innebygd problemsporer med etiketter, milepæler og prosjekttavler for å administrere arbeid sammen med koden det er knyttet til.
Innebygde CI/CD-handlinger
GitHub Actions-kompatibel automatisering lar deg kjøre tester og utrullinger direkte i Forgejo uten eksterne CI-tjenester.
Pakkeregister
Host Docker-bilder, NPM-pakker og andre artefakter på samme plattform som kildekoden din for en enhetlig forsyningskjede.
Føderasjonsstøtte
ActivityPub-basert føderasjon muliggjør samarbeid på tvers av instanser, noe som reduserer avhengigheten av én enkelt sentralisert vertstjenesteleverandør.
Hvorfor kjøre Forgejo på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
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