Opptil 69 % rabatt for Watcharr

Installer Watcharr med ett-klikks installasjon.

Selvhostet sett-liste for filmer, TV-serier, anime og spill med moderne brukergrensesnitt og innebygde brukerkontoer.

Start applikasjonen din umiddelbart
Gratis automatiske ukentlige sikkerhetskopier
AI-administrert VPS
kr66,99/mnd
Velg plan
30-dagers pengene-tilbake-garanti
Installer Watcharr med ett-klikks installasjon.

Velg en VPS-plan for Watcharr

68% rabatt
KVM 1
kr210,99
kr66,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 144,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
1 vCPU kjerne
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplass
4 TB båndbredde
Mest populær
63% rabatt
KVM 2
kr258,99
kr96,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 180,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB båndbredde
69% rabatt
KVM 4
kr433,99
kr132,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 336,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr782,99
kr264,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 601,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde
68% rabatt
KVM 1
kr210,99
kr66,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 144,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
1 vCPU kjerne
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplass
4 TB båndbredde
Mest populær
63% rabatt
KVM 2
kr258,99
kr96,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 180,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB båndbredde
69% rabatt
KVM 4
kr433,99
kr132,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 336,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr782,99
kr264,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 601,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde

Hver plan har alt du trenger og mer

Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år
Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år

Alle planer betales på forhånd. Månedsprisen gjenspeiler den totale planprisen delt på antall måneder i planen din.

Hva du kan bygge med Watcharr

Watcharr er en åpen kildekode-sporer for sett-lister som konsoliderer filmer, TV-serier, anime og videospill i ett enkelt selvhostet bibliotek. Bygget med Go og SvelteKit, henter den metadata fra TMDB, IGDB, AniList og Jikan, slik at hver oppføring kommer med plakater, rollebesetning og episoddetaljer uten manuell inntasting.

Selvhosting på din egen VPS holder visningshistorikken, vurderingene og venneaktiviteten din borte fra tredjepartstjenester som Trakt eller MyAnimeList. Den medfølgende brukerautentiseringen, Jellyfin- og Plex-synkroniseringen, og lettvektige SQLite-lagringen gjør den egnet for både enkeltbrukere, husholdninger og små fellesskap.

Kom i gang
Hva du kan bygge med {name}

Viktige funksjoner i Watcharr

Enhetlig klokkesporing

Spor filmer, TV-serier, anime og spill side om side i ett bibliotek i stedet for å sjonglere med separate apper for hvert medium.

Status og vurderinger

Merk oppføringer som planlagt, ser på, ferdig, på vent eller droppet, og legg ved personlige 10-poengs vurderinger og tanker til hver tittel.

Rike metadatakilder

Henter plakater, rollebesetning, episodelister og utgivelsesdatoer fra TMDB, IGDB, AniList og Jikan, slik at biblioteket ditt holder seg nøyaktig uten manuelle redigeringer.

Innebygd autentisering

Innebygde brukerkontoer med valgfri Jellyfin, Plex og OIDC-pålogging lar husholdninger og små samfunn dele en instans trygt.

Aktivitetsstrøm og venner

Følg andre brukere på din instans, bla gjennom deres offentlige lister og se en direkte strøm av statusendringer og nye vurderinger.

Lettvekt Go binærfil

Enkel beholder med innebygd SQLite bruker minimalt med CPU og minne, så den kjører komfortabelt på de minste VPS-planene.

Hvorfor kjøre Watcharr på Hostinger

Start med ett klikk

Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole på

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet du kan stole på

Innebygd Docker-manager

Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

Start med ett klikk

Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole på

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet du kan stole på

Innebygd Docker-manager

Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

Anbefalt serverplassering:

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Lanser lokalt. Voks globalt.

Velg en serverplassering nær målgruppen din for å øke lastehastigheten. Vi har datasentre i Nord-Amerika, Europa, Asia og Sør-Amerika.
Kom i gang
Lanser lokalt. Voks globalt.

Docker VPS-hosting du kan stole på

Gad Iradufasha
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30-dagers pengene-tilbake-garanti

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