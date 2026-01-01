Installer Watcharr med ett-klikks installasjon.
Selvhostet sett-liste for filmer, TV-serier, anime og spill med moderne brukergrensesnitt og innebygde brukerkontoer.
Velg en VPS-plan for Watcharr
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Watcharr
Watcharr er en åpen kildekode-sporer for sett-lister som konsoliderer filmer, TV-serier, anime og videospill i ett enkelt selvhostet bibliotek. Bygget med Go og SvelteKit, henter den metadata fra TMDB, IGDB, AniList og Jikan, slik at hver oppføring kommer med plakater, rollebesetning og episoddetaljer uten manuell inntasting.
Selvhosting på din egen VPS holder visningshistorikken, vurderingene og venneaktiviteten din borte fra tredjepartstjenester som Trakt eller MyAnimeList. Den medfølgende brukerautentiseringen, Jellyfin- og Plex-synkroniseringen, og lettvektige SQLite-lagringen gjør den egnet for både enkeltbrukere, husholdninger og små fellesskap.
Viktige funksjoner i Watcharr
Enhetlig klokkesporing
Spor filmer, TV-serier, anime og spill side om side i ett bibliotek i stedet for å sjonglere med separate apper for hvert medium.
Status og vurderinger
Merk oppføringer som planlagt, ser på, ferdig, på vent eller droppet, og legg ved personlige 10-poengs vurderinger og tanker til hver tittel.
Rike metadatakilder
Henter plakater, rollebesetning, episodelister og utgivelsesdatoer fra TMDB, IGDB, AniList og Jikan, slik at biblioteket ditt holder seg nøyaktig uten manuelle redigeringer.
Innebygd autentisering
Innebygde brukerkontoer med valgfri Jellyfin, Plex og OIDC-pålogging lar husholdninger og små samfunn dele en instans trygt.
Aktivitetsstrøm og venner
Følg andre brukere på din instans, bla gjennom deres offentlige lister og se en direkte strøm av statusendringer og nye vurderinger.
Lettvekt Go binærfil
Enkel beholder med innebygd SQLite bruker minimalt med CPU og minne, så den kjører komfortabelt på de minste VPS-planene.
Hvorfor kjøre Watcharr på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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