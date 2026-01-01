Watcharr er en åpen kildekode-sporer for sett-lister som konsoliderer filmer, TV-serier, anime og videospill i ett enkelt selvhostet bibliotek. Bygget med Go og SvelteKit, henter den metadata fra TMDB, IGDB, AniList og Jikan, slik at hver oppføring kommer med plakater, rollebesetning og episoddetaljer uten manuell inntasting.

Selvhosting på din egen VPS holder visningshistorikken, vurderingene og venneaktiviteten din borte fra tredjepartstjenester som Trakt eller MyAnimeList. Den medfølgende brukerautentiseringen, Jellyfin- og Plex-synkroniseringen, og lettvektige SQLite-lagringen gjør den egnet for både enkeltbrukere, husholdninger og små fellesskap.