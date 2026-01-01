Traduora er en selvhostet plattform for oversettelsesadministrasjon, designet for utviklingsteam som administrerer lokalisering på tvers av flere språk. Den tilbyr et rent webgrensesnitt for å organisere oversettelsesprosjekter, med import- og eksportstøtte for JSON-, YAML- og CSV-formater.

Selvhosting av Traduora på en VPS holder alle lokaliseringsdataene dine private og integreres direkte med CI/CD-pipelines via REST API-et. Rollebasert tilgangskontroll lar deg invitere oversettere, anmeldere og utviklere med passende tillatelser, mens oversettelseshistorikken sporer hver endring som er gjort i en streng.