Installer Traduora med ett klikk.
Selvhostet plattform for oversettelsesadministrasjon for team med REST API, rollebasert tilgang og import/eksport i flere formater.
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Hva du kan bygge med Traduora
Traduora er en selvhostet plattform for oversettelsesadministrasjon, designet for utviklingsteam som administrerer lokalisering på tvers av flere språk. Den tilbyr et rent webgrensesnitt for å organisere oversettelsesprosjekter, med import- og eksportstøtte for JSON-, YAML- og CSV-formater.
Selvhosting av Traduora på en VPS holder alle lokaliseringsdataene dine private og integreres direkte med CI/CD-pipelines via REST API-et. Rollebasert tilgangskontroll lar deg invitere oversettere, anmeldere og utviklere med passende tillatelser, mens oversettelseshistorikken sporer hver endring som er gjort i en streng.
Viktige funksjoner i Traduora
REST API-integrasjon
Automatiser oversettelsesimport og -eksport i din CI/CD-pipeline ved å bruke hele REST API-et uten manuell inngripen.
Flerformatseksport
Eksporter oversettelser som JSON, YAML, CSV og andre formater for å slippe dem direkte inn i ethvert rammeverk eller byggesystem.
Rollebasert tilgang
Gi utviklere, oversettere og anmeldere forskjellige tillatelsesnivåer for å holde prosjekter organiserte og sikre.
Oversettelseshistorikk
Hver endring i en oversettelsesstreng spores, slik at du kan revidere modifikasjoner og gå tilbake til tidligere versjoner.
Hvorfor kjøre Traduora på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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