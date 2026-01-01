Installer Big-AGI med ett klikk.
Profesjonelt multi-modell AI-arbeidsområde som støtter 500+ modeller fra 20+ leverandører med innebygd parallell modellsammenligning.
Velg en VPS-plan for Big-AGI
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Big-AGI
Big-AGI er et åpen kildekode AI-arbeidsområde bygget for profesjonelle som trenger seriøs kontroll over sine AI-interaksjoner. Koble til dine egne API-nøkler for OpenAI, Anthropic, Google Gemini, Groq, Mistral og 15+ andre leverandører for å få tilgang til over 500 modeller fra ett enkelt grensesnitt — uten mellomleddsfortjeneste og uten plattformabonnementavgifter utover det du betaler leverandørene dine direkte.
Dens signaturfunksjon Beam kjører den samme ledeteksten på tvers av flere modeller samtidig og slår intelligent sammen de beste svarene, noe som reduserer hallusinasjoner betydelig på oppgaver med høy risiko. Selvhosting på din egen VPS holder hver samtale og API-nøkkel helt privat, med valgfri HTTP Basic Auth for å sikre teamtilgang.
Viktige funksjoner i Big-AGI
Beam Multi-modell
Kjør en hvilken som helst prompt på tvers av flere AI-modeller parallelt og slå sammen de beste svarene — reduserer hallusinasjoner på komplekse oppgaver eller oppgaver med høy risiko.
500+ Modeller
Koble til OpenAI, Anthropic, Gemini, Groq, Mistral, OpenRouter og 15+ andre leverandører via ett grensesnitt ved å bruke dine egne API-nøkler.
Lokal-først personvern
Samtaler og innstillinger lagres i nettleseren, ikke på serveren — dataene dine forlater aldri din egen infrastruktur.
Nett-søk og referanser
Søk på nettet i enhver chat og motta svar med kildehenvisninger, drevet av Google Custom Search eller andre konfigurerte leverandører.
Tilgangskontroll
Beskytt din selvhostede instans med HTTP Basic Auth slik at kun autoriserte brukere kan få tilgang til dine API-nøkler og samtalehistorikk.
Hvorfor kjøre Big-AGI på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
Alt går knirkefritt og bra med Hostinger, AI-chatboten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse spørsmålet ditt. Å, og VPS-en deres er bare fantastisk, ingen oppturer og nedturer. Takk til utviklerteamet og alle andre involverte. Stå på 🚀
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