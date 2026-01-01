Installer Hermes Workspace med ett klikk.
Kommandosenter med åpen kildekode for din Hermes AI-agent — chat, minne, ferdigheter, terminal og filer i ett grensesnitt.
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Hva du kan bygge med Hermes Workspace
Hermes Workspace er et åpen kildekode web-grensesnitt som gjør Hermes AI-agenten (fra NousResearch) om til et fullverdig kommandosenter. Det samler fler-modell chat, vedvarende minne, en ferdighetskatalog med over 100 ferdigheter, en integrert nettleser-basert terminal, og en Conductor for å orkestrere parallelle underagenter — alt i ett enkelt selvhostet grensesnitt.
Selvhosting av Hermes Workspace på din VPS betyr at samtalene dine, agentminnet og legitimasjonen din forblir på din egen infrastruktur. Du får full kontroll over hvilken AI-leverandør du bruker (Anthropic, OpenAI, OpenRouter, Ollama, Groq, Mistral og mer), uten meldingsbaserte avgifter og ingen data som forlater serveren din.
Viktige funksjoner i Hermes Workspace
Multi-modell-chat
Bytt mellom lokale modeller som Claude, GPT, Gemini, Ollama, og ethvert OpenAI-kompatibelt endepunkt midt i samtalen uten å miste kontekst.
Vedvarende minne & 100+ ferdigheter
Agenten husker på tvers av økter og kan trekke fra en dyp katalog av ferdigheter. Bla gjennom og rediger minne og ferdigheter direkte fra brukergrensesnittet.
Integrert terminal
Kjør kommandoer direkte i arbeidsområdet med en fullfarge, nettleser-native pty – uten å bytte til en separat SSH-økt.
Dirigent — Parallelle agenter
Opprett og overvåk flere underagenter parallelt med Conductor-misjonsorkestratoren og et aktivt arbeidsnett.
Mobilførst PWA
Full funksjonsparitet på datamaskin, nettbrett og telefon. Installer på startskjermen din og kjør med push-varsler.
Eierskap til selvhostet data
Alle agentsesjoner, minne og API-legitimasjon forblir på din VPS uten bruksbegrensninger og ingen tredjeparts datadeling.
Hvorfor kjøre Hermes Workspace på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
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