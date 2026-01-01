Hermes Workspace er et åpen kildekode web-grensesnitt som gjør Hermes AI-agenten (fra NousResearch) om til et fullverdig kommandosenter. Det samler fler-modell chat, vedvarende minne, en ferdighetskatalog med over 100 ferdigheter, en integrert nettleser-basert terminal, og en Conductor for å orkestrere parallelle underagenter — alt i ett enkelt selvhostet grensesnitt.

Selvhosting av Hermes Workspace på din VPS betyr at samtalene dine, agentminnet og legitimasjonen din forblir på din egen infrastruktur. Du får full kontroll over hvilken AI-leverandør du bruker (Anthropic, OpenAI, OpenRouter, Ollama, Groq, Mistral og mer), uten meldingsbaserte avgifter og ingen data som forlater serveren din.