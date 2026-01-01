Apache IoTDB er en spesialbygd tidsseriedatabase for Tingenes Internett, designet fra grunnen av for industrielle IoT-arbeidsbelastninger der milliarder av datapunkter ankommer hver dag fra millioner av sensorer. Dets lette kolonnebaserte TsFile-format oppnår kompresjonsforhold som typiske relasjonsdatabaser ikke kan nærme seg, mens analytiske spørringer på under ett sekund og et trebasert enhetsskjema modellerer måten reelt industrielt utstyr faktisk er strukturert på.

Selv-hosting av Apache IoTDB på din VPS gir produksjons-, energi-, transport- og smartbyprosjekter en privat telemetri-backend som integreres naturlig med Grafana, Spark, Flink, Kafka og MQTT — uten å betale per-metrikk-avgifter og uten å sende sensordata til tredjeparts skyer.