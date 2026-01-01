Installer Apache IoTDB med én-klikks installasjon.
Industriell IoT-tidsseriedatabase som leverer høy gjennomstrømningsinntak, spørringer på under et sekund og ultrahøy komprimering ved kanten.
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Hva du kan bygge med Apache IoTDB
Apache IoTDB er en spesialbygd tidsseriedatabase for Tingenes Internett, designet fra grunnen av for industrielle IoT-arbeidsbelastninger der milliarder av datapunkter ankommer hver dag fra millioner av sensorer. Dets lette kolonnebaserte TsFile-format oppnår kompresjonsforhold som typiske relasjonsdatabaser ikke kan nærme seg, mens analytiske spørringer på under ett sekund og et trebasert enhetsskjema modellerer måten reelt industrielt utstyr faktisk er strukturert på.
Selv-hosting av Apache IoTDB på din VPS gir produksjons-, energi-, transport- og smartbyprosjekter en privat telemetri-backend som integreres naturlig med Grafana, Spark, Flink, Kafka og MQTT — uten å betale per-metrikk-avgifter og uten å sende sensordata til tredjeparts skyer.
Viktige funksjoner i Apache IoTDB
TsFile kolonnebasert lagring
Spesialbygd kolonnebasert lagringsformat optimalisert for tidsseriedata leverer kompresjonsforhold opptil 20:1 sammenlignet med tradisjonelle databaser.
Inntak med høy gjennomstrømning
Håndterer millioner av skriveoperasjoner per sekund fra lavenergi IoT-enheter ved hjelp av et Log-Structured Merge-tre designet for skriveintensive arbeidsbelastninger.
Trebasert enhetsskjema
Hierarkisk stimodell speiler hvordan fabrikker og flåter organiserer sensorer, med uskarpe jokertegn for aggregeringsspørringer på tvers av enheter.
Innebygd protokollstøtte
JDBC, Thrift RPC, REST API V2 og MQTT-inntak lar enhver enhet, dashbord eller analyseverktøy koble til uten tilpassede adaptere.
Grafana og Spark klare
Offisielle koblinger for Grafana, Apache Spark, Flink, Kafka og Hadoop gjør IoTDB til en drop-in tidsserie-backend for eksisterende pipelines.
Hvorfor kjøre Apache IoTDB på Hostinger
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Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
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Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
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