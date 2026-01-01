DenoKV er en moderne nøkkel-verdi-database bygget av skaperne av Deno, som tilbyr sterkt konsistent lagring med ACID-transaksjonsgarantier og et JavaScript-naturlig API som integreres naturlig i Deno-applikasjoner. Den støtter atomiske operasjoner, sekundære indekser, automatisk versjonering og effektiv håndtering av både små metadata og store binære objekter — alt støttet av en SQLite-lagringsmotor for pålitelig persistens.

Selv-hosting av DenoKV på din VPS gir deg forutsigbar ytelse og kostnader sammenlignet med administrerte databasetjenester, komplett kontroll over datalaget ditt, og token-basert autentisering for å sikre tilgang. Det er den ideelle lagringsløsningen for Deno-applikasjoner som trenger pålitelig nøkkel-verdi-lagring uten leverandørlåsning eller variabel skyprising.