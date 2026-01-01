Installer DenoKV med ett klikk.
Sterkt konsistent nøkkel-verdi-database bygget av Deno-teamet med ACID-transaksjoner og et JavaScript-native API.
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Hva du kan bygge med DenoKV
DenoKV er en moderne nøkkel-verdi-database bygget av skaperne av Deno, som tilbyr sterkt konsistent lagring med ACID-transaksjonsgarantier og et JavaScript-naturlig API som integreres naturlig i Deno-applikasjoner. Den støtter atomiske operasjoner, sekundære indekser, automatisk versjonering og effektiv håndtering av både små metadata og store binære objekter — alt støttet av en SQLite-lagringsmotor for pålitelig persistens.
Selv-hosting av DenoKV på din VPS gir deg forutsigbar ytelse og kostnader sammenlignet med administrerte databasetjenester, komplett kontroll over datalaget ditt, og token-basert autentisering for å sikre tilgang. Det er den ideelle lagringsløsningen for Deno-applikasjoner som trenger pålitelig nøkkel-verdi-lagring uten leverandørlåsning eller variabel skyprising.
Viktige funksjoner i DenoKV
ACID-transaksjoner
Garanterer atomisitet, konsistens, isolasjon og holdbarhet for alle operasjoner, noe som gjør det trygt for lagring av kritisk applikasjonstilstand.
JavaScript-Native API
Designet spesifikt for Deno med et idiomatiskt asynkront API som integreres naturlig i eksisterende Deno-applikasjoner og Deno Deploy-prosjekter.
Atomiske flernøkkeloperasjoner
Utfør betingede lese-endre-skrive-operasjoner på tvers av flere nøkler i en enkelt atomisk transaksjon, som muliggjør tilstandshåndtering uten race-conditions.
Sekundære indekser
Definer sekundære indekser på dataene dine for å muliggjøre effektive oppslag utover primærnøkkelen uten ekstern spørringsinfrastruktur.
Token-basert sikkerhet
Sikrer all databasetilgang med et generert tilgangstoken, som forhindrer uautoriserte tilkoblinger til nøkkel-verdi-lageret.
Hvorfor kjøre DenoKV på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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