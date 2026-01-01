Kutt er en selvhostet URL-forkorter som gir deg full kontroll over dine korte lenker, analysedata og brukertilgang. Opprett merkevaretilpassede korte URL-er på ditt eget domene, spor klikkstatistikk per lenke, og administrer alt gjennom et rent administrasjonsgrensesnitt — uten å sende data til kommersielle tjenester som Bitly eller TinyURL.

Utover grunnleggende forkorting lar Kutt deg beskytte lenker med passord, angi automatiske utløpsdatoer og administrere registrerte brukere. Et komplett REST API og nettleserutvidelser for Chrome og Firefox gjør det enkelt å integrere lenkeopprettelse i eksisterende arbeidsflyter. Selvhosting betyr at lenkedataene dine forblir private, og du betaler ingen per-klikk-avgifter.