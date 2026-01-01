Installer Kutt med ett klikk.
Moderne lenkeforkorter med åpen kildekode, egendefinerte domener, klikkstatistikk og et komplett REST API.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Kutt
Kutt er en selvhostet URL-forkorter som gir deg full kontroll over dine korte lenker, analysedata og brukertilgang. Opprett merkevaretilpassede korte URL-er på ditt eget domene, spor klikkstatistikk per lenke, og administrer alt gjennom et rent administrasjonsgrensesnitt — uten å sende data til kommersielle tjenester som Bitly eller TinyURL.
Utover grunnleggende forkorting lar Kutt deg beskytte lenker med passord, angi automatiske utløpsdatoer og administrere registrerte brukere. Et komplett REST API og nettleserutvidelser for Chrome og Firefox gjør det enkelt å integrere lenkeopprettelse i eksisterende arbeidsflyter. Selvhosting betyr at lenkedataene dine forblir private, og du betaler ingen per-klikk-avgifter.
Viktige funksjoner i Kutt
Støtte for tilpasset domene
Bruk korte lenker fra ditt eget merkevare-domene slik at hver URL du deler forsterker din identitet i stedet for en tredjepartstjeneste.
Analyser per lenke
Spor klikktall, henvisere, land og enheter for hver forkortede lenke for å måle rekkevidde og kampanjeytelse.
Passordbeskyttede lenker
Legg til et valgfritt passord til en hvilken som helst lenke slik at bare personer med passordet kan nå destinasjons-URL-en.
Lenkeutløp
Angi en automatisk utløpsdato på en hvilken som helst lenke, og den slutter å fungere uten manuell inngripen — nyttig for tidssensitive kampanjer.
REST API
Opprett, administrer og slett lenker programmatisk via et fullverdig API, noe som gjør det enkelt å integrere Kutt i appene og pipelinene dine.
Brukeradministrasjon
Adminpanel lar deg administrere registrerte brukere og alle systemomfattende lenker, med registrering og anonym tilgang deaktivert som standard.
Hvorfor kjøre Kutt på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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