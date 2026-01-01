Installer OpenHands med ett klikk.
Autonom AI-programvareingeniør med åpen kildekode som leser, skriver og kjører kode for å fullføre utviklingsoppgaver fra start til slutt.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med OpenHands
OpenHands er en åpen kildekode-plattform for å kjøre AI-agenter som autonomt fullfører programvareutviklingsoppgaver. Støttet av et sandkasse-utførelsesmiljø, leser og skriver den filer, kjører terminalkommandoer, utfører testsuiter, installerer pakker og navigerer på nettet – alt uten menneskelig innblanding mellom trinnene. Hver økt kjører i en isolert container, slik at agenten trygt kan utføre vilkårlige operasjoner uten å påvirke din VPS-vert.
Plattformen støtter alle store LLM-leverandører via LiteLLM, slik at du kan konfigurere OpenAI, Anthropic, Google, Ollama, eller et hvilket som helst OpenAI-kompatibelt endepunkt som resonnerings-backend. Selv-hosting holder kodebasen og oppgavehistorikken din på infrastruktur du kontrollerer, uten gebyrer per oppgave utover det LLM-leverandøren din tar betalt for.
Viktige funksjoner i OpenHands
Autonom kodeutførelse
Leser filer, skriver kode, kjører kommandoer og tester utdata iterativt — alt innenfor en isolert container-sandkasse per økt.
LLM-støtte for flere leverandører
Ta med din egen API-nøkkel for OpenAI, Anthropic, Google, eller et hvilket som helst OpenAI-kompatibelt endepunkt via innebygd LiteLLM-integrasjon.
Nettsurfing og søk
Bla gjennom dokumentasjon, søk på nettet og hent sanntidsdata som en del av flertrinns forsknings- og implementeringsoppgaver.
GitHub-integrasjon
Autentiser med GitHub for å la agenten lese repositorier, opprette grener, utføre endringer og åpne pull-forespørsler autonomt.
Tilgang til arbeidsområdefiler
Monter prosjektkatalogen din slik at agenten leser og endrer dine faktiske kildefiler under hver kodesesjon.
øktvedvarenhet
Samtalehistorikk og agentminne vedvarer på tvers av økter slik at langvarig arbeid kan gjenopptas nøyaktig der det slapp.
Hvorfor kjøre OpenHands på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
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