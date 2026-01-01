OpenHands er en åpen kildekode-plattform for å kjøre AI-agenter som autonomt fullfører programvareutviklingsoppgaver. Støttet av et sandkasse-utførelsesmiljø, leser og skriver den filer, kjører terminalkommandoer, utfører testsuiter, installerer pakker og navigerer på nettet – alt uten menneskelig innblanding mellom trinnene. Hver økt kjører i en isolert container, slik at agenten trygt kan utføre vilkårlige operasjoner uten å påvirke din VPS-vert.

Plattformen støtter alle store LLM-leverandører via LiteLLM, slik at du kan konfigurere OpenAI, Anthropic, Google, Ollama, eller et hvilket som helst OpenAI-kompatibelt endepunkt som resonnerings-backend. Selv-hosting holder kodebasen og oppgavehistorikken din på infrastruktur du kontrollerer, uten gebyrer per oppgave utover det LLM-leverandøren din tar betalt for.