Installer Papra med ett-klikks installasjon.
Minimalistisk åpen kildekode-plattform for dokumenthåndtering for arkivering og gjenfinning av dine viktige filer.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Papra
Papra er en åpen kildekode-plattform for dokumenthåndtering og arkivering, designet for langtidslagring og enkel gjenfinning av personlige og organisatoriske dokumenter — kvitteringer, garantier, kontrakter og alt du trenger å ta vare på. I motsetning til oppblåste DMS-løsninger, fokuserer Papra på enkelhet: last opp dokumenter, merk dem med tagger, søk i dem, og finn dem igjen mange år senere.
Selv-hosting av Papra på din egen VPS gir deg full kontroll over dokumentene dine, uten tredjeparts tilgang, ingen gebyrer per dokument, og ingen lagringsbegrensninger utover din egen disk. Den innebygde SQLite-databasen betyr null infrastrukturavhengigheter — bare en enkelt container og et volum.
Viktige funksjoner i Papra
Fulltekstsøk
Søk på tvers av dokumentinnhold, tagger og metadata umiddelbart — inkludert tekst hentet fra skannede bilder via OCR.
Automatiske taggingregler
Definer regler for automatisk å tagge innkommende dokumenter basert på filnavnmønstre eller innhold, slik at arkivet ditt holdes organisert uten manuell innsats.
E-postinntak
Send dokumenter direkte til din Papra-innboks via e-post, slik at du enkelt kan arkivere kvitteringer og fakturaer når de kommer inn.
Organisasjoner og deling
Opprett flere organisasjoner og inviter samarbeidspartnere, slik at familier eller små team kan administrere dokumenter sammen i separate områder.
API og webhooks
Integrer Papra med andre verktøy med REST API, CLI, SDK og webhooks for automatiserte dokumentarbeidsflyter.
Hvorfor kjøre Papra på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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