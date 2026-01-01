Papra er en åpen kildekode-plattform for dokumenthåndtering og arkivering, designet for langtidslagring og enkel gjenfinning av personlige og organisatoriske dokumenter — kvitteringer, garantier, kontrakter og alt du trenger å ta vare på. I motsetning til oppblåste DMS-løsninger, fokuserer Papra på enkelhet: last opp dokumenter, merk dem med tagger, søk i dem, og finn dem igjen mange år senere.

Selv-hosting av Papra på din egen VPS gir deg full kontroll over dokumentene dine, uten tredjeparts tilgang, ingen gebyrer per dokument, og ingen lagringsbegrensninger utover din egen disk. Den innebygde SQLite-databasen betyr null infrastrukturavhengigheter — bare en enkelt container og et volum.