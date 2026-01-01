Installer en Otter Wiki med ett-klikks installasjon.
Minimalistisk selvhostet wiki med Git-støttet sidehistorikk, Markdown-redigering og brukerkontroll i én enkelt container.
Velg en VPS-plan for An Otter Wiki
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med An Otter Wiki
En Otter Wiki er en lettvektig selvhostet wiki som lagrer alle sider i et Git-repositorium og brukerdata i SQLite — ingen separat databasetjeneste er nødvendig. Skrevet i Python med et rent Bootstrap-grensesnitt, støtter den Markdown-redigering, filvedlegg og en fullstendig sideversjonshistorikk støttet av Git-commits.
Selvhosting på din VPS holder alt wiki-innhold under din kontroll, med finkornede tilgangsregler som kan begrense lesing og redigering til kun registrerte eller administratorgodkjente brukere. Designet med én enkelt beholder betyr at det ikke er noe å klargjøre utover et navngitt volum og selve beholderen.
Viktige funksjoner i An Otter Wiki
Git-støttet historie
Hver sideendring er automatisk en Git-commit, som gir deg en komplett revisjonshistorikk du kan bla gjennom, sammenligne og tilbakestille via webgrensesnittet.
Markdown-redigering
Skriv og rediger sider i Markdown med et redigeringsprogram med direkte forhåndsvisning — ingen proprietære formater eller låsing til rik tekst av noe slag.
Tilgangskontroll
Lese-, skrive- og vedleggstillatelser konfigureres uavhengig for anonyme besøkende, registrerte brukere og administratorgodkjente brukere.
Filvedlegg
Last opp og bygg inn bilder og filer direkte på wikisider, lagret sammen med sideinnholdet i det vedvarende datavolumet.
Brukeradministrasjon
Innebygd registrering med valgfri e-postbekreftelse og arbeidsflyter for administratorgodkjenning gir full kontroll over hvem som kan bidra.
Hvorfor kjøre An Otter Wiki på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
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