En Otter Wiki er en lettvektig selvhostet wiki som lagrer alle sider i et Git-repositorium og brukerdata i SQLite — ingen separat databasetjeneste er nødvendig. Skrevet i Python med et rent Bootstrap-grensesnitt, støtter den Markdown-redigering, filvedlegg og en fullstendig sideversjonshistorikk støttet av Git-commits.

Selvhosting på din VPS holder alt wiki-innhold under din kontroll, med finkornede tilgangsregler som kan begrense lesing og redigering til kun registrerte eller administratorgodkjente brukere. Designet med én enkelt beholder betyr at det ikke er noe å klargjøre utover et navngitt volum og selve beholderen.