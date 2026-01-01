Installer Apache JSPWiki med ett klikk-installasjon.
Robust Java-basert wiki-system med innebygd versjonskontroll, vedlegg, programtillegg og JAAS-støttet tilgangskontroll.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Apache JSPWiki
Apache JSPWiki er en funksjonsrik, Java-basert wiki-motor som vedlikeholdes som et toppnivå Apache-prosjekt. Sider lagres som vanlige tekstfiler med full versjonshistorikk, mens vedlegg, sidemaler og et stort bibliotek med medfølgende plugins gjør den egnet for dokumentasjonssentre, kunnskapsbaser og intranett-samarbeidsnettsteder der stabilitet og lang levetid betyr mer enn å jage trender.
Selv-hosting av JSPWiki på din VPS gir deg en Apache-lisensiert wiki som kjører utelukkende på din egen Tomcat-container, uten SaaS-avhengigheter, ingen pris per bruker, og JAAS-basert autentisering du kan integrere med din egen identitetsstakk. Alt fra wikisider til vedlegg ligger på et enkelt vedvarende volum, noe som gjør sikkerhetskopiering og migrering enkelt.
Viktige funksjoner i Apache JSPWiki
Sideversjonshistorikk
Hver redigering fanges opp av VersioningFileProvider slik at du kan sammenligne revisjoner og rulle tilbake uønskede endringer når som helst.
Vedlegg og medier
Last opp bilder, dokumenter og andre filer direkte til sider med en innebygd vedleggsleverandør som lagrer alt på ditt VPS-volum.
JAAS tilgangskontroll
Finkornede side- og gruppebegrensninger håndheves gjennom Java Authentication and Authorization Service, med pluggbare bakend-systemer for LDAP eller egendefinerte områder.
Plugin- og malbibliotek
Utvid sider med medfølgende programtillegg for innholdsfortegnelser, søk, RSS og dynamisk innhold, eller gi wiki-en ny stil med JSP-baserte sidemaler.
Apache oppmerking syntaks
Skriv innhold i det lettvektige JSPWiki-markeringsspråket med makroer, interwiki-lenker og direkte forhåndsvisning mens du redigerer.
Hvorfor kjøre Apache JSPWiki på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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