Opptil 69 % rabatt for Apache JSPWiki

Installer Apache JSPWiki med ett klikk-installasjon.

Robust Java-basert wiki-system med innebygd versjonskontroll, vedlegg, programtillegg og JAAS-støttet tilgangskontroll.

Start applikasjonen din umiddelbart
Gratis automatiske ukentlige sikkerhetskopier
AI-administrert VPS
kr 66,99 /mnd
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Installer Apache JSPWiki med ett klikk-installasjon.

Velg en VPS-plan for Apache JSPWiki

68% rabatt
KVM 1
kr 210,99
kr 66,99 /mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 144,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
1 vCPU kjerne
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplass
4 TB båndbredde
Mest populær
63% rabatt
KVM 2
kr 258,99
kr 96,99 /mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 180,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB båndbredde
69% rabatt
KVM 4
kr 433,99
kr 132,99 /mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 336,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr 782,99
kr 264,99 /mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 601,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde
68% rabatt
KVM 1
kr 210,99
kr 66,99 /mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 144,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
1 vCPU kjerne
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplass
4 TB båndbredde
Mest populær
63% rabatt
KVM 2
kr 258,99
kr 96,99 /mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 180,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB båndbredde
69% rabatt
KVM 4
kr 433,99
kr 132,99 /mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 336,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr 782,99
kr 264,99 /mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 601,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde

Hver plan har alt du trenger og mer

Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år
Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år

Alle planer betales på forhånd. Månedsprisen gjenspeiler den totale planprisen delt på antall måneder i planen din.

Hva du kan bygge med Apache JSPWiki

Apache JSPWiki er en funksjonsrik, Java-basert wiki-motor som vedlikeholdes som et toppnivå Apache-prosjekt. Sider lagres som vanlige tekstfiler med full versjonshistorikk, mens vedlegg, sidemaler og et stort bibliotek med medfølgende plugins gjør den egnet for dokumentasjonssentre, kunnskapsbaser og intranett-samarbeidsnettsteder der stabilitet og lang levetid betyr mer enn å jage trender.

Selv-hosting av JSPWiki på din VPS gir deg en Apache-lisensiert wiki som kjører utelukkende på din egen Tomcat-container, uten SaaS-avhengigheter, ingen pris per bruker, og JAAS-basert autentisering du kan integrere med din egen identitetsstakk. Alt fra wikisider til vedlegg ligger på et enkelt vedvarende volum, noe som gjør sikkerhetskopiering og migrering enkelt.

Kom i gang
Hva du kan bygge med {name}

Viktige funksjoner i Apache JSPWiki

Sideversjonshistorikk

Hver redigering fanges opp av VersioningFileProvider slik at du kan sammenligne revisjoner og rulle tilbake uønskede endringer når som helst.

Vedlegg og medier

Last opp bilder, dokumenter og andre filer direkte til sider med en innebygd vedleggsleverandør som lagrer alt på ditt VPS-volum.

JAAS tilgangskontroll

Finkornede side- og gruppebegrensninger håndheves gjennom Java Authentication and Authorization Service, med pluggbare bakend-systemer for LDAP eller egendefinerte områder.

Plugin- og malbibliotek

Utvid sider med medfølgende programtillegg for innholdsfortegnelser, søk, RSS og dynamisk innhold, eller gi wiki-en ny stil med JSP-baserte sidemaler.

Apache oppmerking syntaks

Skriv innhold i det lettvektige JSPWiki-markeringsspråket med makroer, interwiki-lenker og direkte forhåndsvisning mens du redigerer.

Hvorfor kjøre Apache JSPWiki på Hostinger

Start med ett klikk

Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

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Sikkerhet du kan stole på

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet du kan stole på

Innebygd Docker-manager

Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

Start med ett klikk

Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole på

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet du kan stole på

Innebygd Docker-manager

Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

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