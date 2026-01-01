Apache JSPWiki er en funksjonsrik, Java-basert wiki-motor som vedlikeholdes som et toppnivå Apache-prosjekt. Sider lagres som vanlige tekstfiler med full versjonshistorikk, mens vedlegg, sidemaler og et stort bibliotek med medfølgende plugins gjør den egnet for dokumentasjonssentre, kunnskapsbaser og intranett-samarbeidsnettsteder der stabilitet og lang levetid betyr mer enn å jage trender.

Selv-hosting av JSPWiki på din VPS gir deg en Apache-lisensiert wiki som kjører utelukkende på din egen Tomcat-container, uten SaaS-avhengigheter, ingen pris per bruker, og JAAS-basert autentisering du kan integrere med din egen identitetsstakk. Alt fra wikisider til vedlegg ligger på et enkelt vedvarende volum, noe som gjør sikkerhetskopiering og migrering enkelt.