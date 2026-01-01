Installer Nextcloud med én-klikks installasjon.
Selvhostet produktivitetspakke med filsynkronisering, samarbeidsredigering, kalender og videosamtaler — dine data, din infrastruktur.
Velg en VPS-plan for Nextcloud
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Nextcloud
Nextcloud er en omfattende åpen kildekode-produktivitetsplattform som erstatter Google Workspace og Dropbox med filsynkronisering, sanntids dokumentredigering, kalender, kontakter, videokonferanser og mye mer. Med desktop- og mobilklienter for alle plattformer, integreres den sømløst i daglige arbeidsflyter samtidig som alle data holdes på din egen server.
Selvhosting av Nextcloud på din VPS eliminerer abonnementsavgifter per bruker, fjerner lagringsgrenser pålagt av skyleverandører, og gir deg full kontroll over hvor sensitive filer og kommunikasjon befinner seg — kritisk for team med samsvarskrav eller personvernhensyn.
Viktige funksjoner i Nextcloud
Filsynkronisering og fildeling
Synkroniser filer på tvers av alle enhetene dine med skrivebords- og mobilapper, og del med kolleger eller kunder ved hjelp av passordbeskyttede, utløpende lenker.
Samarbeidende dokumentredigering
Rediger dokumenter, regneark og presentasjoner i sanntid med OnlyOffice- eller Collabora-integrasjon — ingen Microsoft 365-abonnement nødvendig.
Kalender og Kontakter
Administrer kalendere og kontakter med full CalDAV/CardDAV-støtte, synkroniseres naturlig med iOS-, Android-, macOS- og Windows-klienter.
Videosamtaler og Chat
Nextcloud Talk tilbyr ende-til-ende-krypterte videosamtaler og teammeldinger direkte i din Nextcloud-instans, ingen tredjepartstjeneste er nødvendig.
App-økosystem
Utvid funksjonaliteten med over 300 apper fra Nextcloud App Store som dekker alt fra e-post til prosjektstyring og ende-til-ende-kryptering.
Hvorfor kjøre Nextcloud på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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