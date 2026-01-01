Nextcloud er en omfattende åpen kildekode-produktivitetsplattform som erstatter Google Workspace og Dropbox med filsynkronisering, sanntids dokumentredigering, kalender, kontakter, videokonferanser og mye mer. Med desktop- og mobilklienter for alle plattformer, integreres den sømløst i daglige arbeidsflyter samtidig som alle data holdes på din egen server.

Selvhosting av Nextcloud på din VPS eliminerer abonnementsavgifter per bruker, fjerner lagringsgrenser pålagt av skyleverandører, og gir deg full kontroll over hvor sensitive filer og kommunikasjon befinner seg — kritisk for team med samsvarskrav eller personvernhensyn.