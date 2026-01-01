Sett opp WordPress på ett-klikk.
Verdens mest populære CMS som driver over 40 % av alle nettsteder, med tusenvis av temaer og tilleggsprogrammer.
Velg en VPS-plan for WordPress
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med WordPress
WordPress er verdens mest populære innholdsstyringssystem, som driver over 40 % av alle nettsteder på internett. Det tilbyr en fleksibel publiseringsplattform for blogger, forretningsnettsteder, porteføljer, nettbutikker og mer – med en visuell redigerer, et temasystem og et økosystem av titusenvis av plugins.
Selv-hosting av WordPress på en VPS gir deg full kontroll over nettstedets ytelse, sikkerhet og data uten månedlige plattformavgifter. Denne malen inkluderer MySQL for pålitelig databaselagring, og ruting gjennom den forhåndsinstallerte Traefik reverse proxy sikrer automatisk HTTPS for domenet ditt fra første utrulling.
Viktige funksjoner i WordPress
Massivt økosystem for plugins
Velg blant over 60 000 gratis og premium-plugins for å legge til e-handel, SEO, skjemaer, mellomlagring og annen funksjonalitet.
Temabibliotek
Velg fra tusenvis av gratis og kommersielle temaer for å umiddelbart endre nettstedets design uten å røre kode.
Visuell blokk editor
Bygg sider med Gutenberg blokkredigerer ved hjelp av dra-og-slipp-layoutverktøy som ikke krever kodekunnskap.
Støtte for flernettsted
Kjør et nettverk av WordPress-nettsteder fra en enkelt installasjon, og del temaer og tilleggsprogrammer på tvers av alle eiendommer.
WooCommerce klar
Installer WooCommerce for å forvandle WordPress til en fullverdig nettbutikk med produkter, kasse og betalinger.
Hvorfor kjøre WordPress på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
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