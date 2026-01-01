WordPress er verdens mest populære innholdsstyringssystem, som driver over 40 % av alle nettsteder på internett. Det tilbyr en fleksibel publiseringsplattform for blogger, forretningsnettsteder, porteføljer, nettbutikker og mer – med en visuell redigerer, et temasystem og et økosystem av titusenvis av plugins.

Selv-hosting av WordPress på en VPS gir deg full kontroll over nettstedets ytelse, sikkerhet og data uten månedlige plattformavgifter. Denne malen inkluderer MySQL for pålitelig databaselagring, og ruting gjennom den forhåndsinstallerte Traefik reverse proxy sikrer automatisk HTTPS for domenet ditt fra første utrulling.