Installer Hermes WebUI med ett klikk.
Full-stack Hermes-utrulling som kobler sammen Hermes AI-agenten med et raskt selvhostet nettprat-brukergrensesnitt.
Velg en VPS-plan for Hermes WebUI
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Hermes WebUI
Hermes WebUI er en lettvekts åpen kildekode-nettapp som bringer Hermes AI-agenten — en selvforbedrende, alltid-på-agent fra Nous Research — inn i nettleseren din med nesten 1:1 CLI-paritet. Denne malen samler WebUI sammen med den oppstrøms Hermes Agent-gatewayen slik at en enkelt distribusjon gir deg både nettleserens chat-grensesnitt og den langvarige agenten som driver den.
Selv-hosting av Hermes WebUI på din egen VPS holder samtalene dine, agentminnet, ferdighetene og leverandørens API-nøkler på infrastruktur du kontrollerer. Du velger modellleverandørene, du beholder øktene, og du når agenten sikkert fra stasjonær eller mobil uten å sende data gjennom en tredjeparts SaaS.
Viktige funksjoner i Hermes WebUI
Medfølgende Agent + WebUI
Leverer den oppstrøms Hermes Agent-gatewayen og WebUI-en sammen med et delt tilstandsvolum slik at økter, ferdigheter og minne overlever omstarter og gjenbrukes av begge grensesnittene.
Full CLI-paritet
Alt du kan gjøre i Hermes-terminalen — chat, verktøy, planlegging, minne, ferdigheter — er tilgjengelig fra det samme webgrensesnittet.
Tre-panels arbeidsområdeoppsett
Økter og navigasjon til venstre, chat i midten og en live filutforsker for arbeidsområdet til høyre med forhåndsvisninger i linjen.
Strømming med verktøykort
Server-sendt token-strømming, innebygde verktøyanropskort, Mermaid-diagrammer, syntaksutheving og en kontekstbruksring innebygd i komponistens bunntekst.
Mobil-først PWA
Responsivt mobiloppsett med hamburgermeny og berøringskontroller — installer den på startskjermen din og styr Hermes fra telefonen din.
Leverandøruavhengige modeller
Legg inn OpenAI-, Anthropic-, Google- eller OpenRouter-nøkler ved distribusjon, og bytt mellom modeller fra en dynamisk nedtrekksmeny i brukergrensesnittet.
Hvorfor kjøre Hermes WebUI på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
Alt går knirkefritt og bra med Hostinger, AI-chatboten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse spørsmålet ditt. Å, og VPS-en deres er bare fantastisk, ingen oppturer og nedturer. Takk til utviklerteamet og alle andre involverte. Stå på 🚀
Endelig et VPS-hostingselskap som gjør det riktig! Godt priset. Utmerket portal som respekterer brukernes tid. Sømløse sikkerhetskopier. God kundestøtte. Pålitelig. Føles bunnsolid.
Jeg kontaktet Hostinger-kundestøtte etter å ha mistet tilgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke vært mer imponert. Kodee og Mohammad fra kundestøtteteamet var utrolig tålmodige og grundige.
Tusen takk til Carla for at hun hjalp meg med denne N8N-oppgraderingen på Hostinger VPS-en min. Profesjonell og kunnskapsrik, takk igjen Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det fungerer bare alltid. Det er alltid raskt og stabilt. Aldri nede, aldri krasjer.
Selskapet gjør det bra, og jeg er veldig fornøyd med de spesifikke tjenestene jeg bruker gjennom dem. Ikke så dyrt som noen steder med virkelig gode VPS-oppsett og prisplaner.