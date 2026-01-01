Hermes WebUI er en lettvekts åpen kildekode-nettapp som bringer Hermes AI-agenten — en selvforbedrende, alltid-på-agent fra Nous Research — inn i nettleseren din med nesten 1:1 CLI-paritet. Denne malen samler WebUI sammen med den oppstrøms Hermes Agent-gatewayen slik at en enkelt distribusjon gir deg både nettleserens chat-grensesnitt og den langvarige agenten som driver den.

Selv-hosting av Hermes WebUI på din egen VPS holder samtalene dine, agentminnet, ferdighetene og leverandørens API-nøkler på infrastruktur du kontrollerer. Du velger modellleverandørene, du beholder øktene, og du når agenten sikkert fra stasjonær eller mobil uten å sende data gjennom en tredjeparts SaaS.