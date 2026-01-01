Installer GitLab med ett klikk.
Komplett åpen kildekode DevOps-plattform som kombinerer Git-hosting, CI/CD-pipelines og prosjektstyring i én applikasjon.
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Hva du kan bygge med GitLab
GitLab Community Edition er en alt-i-ett DevOps-plattform som kombinerer hosting av Git-repositorier, CI/CD-automatisering, problemsporing, kodegjennomgang og containerregister i én enkelt selvhostet applikasjon. Den eliminerer behovet for å integrere flere separate verktøy og gir team en komplett plattform for programvareutviklingslivssyklus under full organisatorisk kontroll.
Selvhosting av GitLab fjerner pris per bruker og holder kildekode, CI/CD-hemmeligheter og sikkerhetsskanningsresultater på infrastruktur du eier. Merk: Første oppstart tar 3–10 minutter da alle interne tjenester initialiseres — 502-feil i dette tidsrommet er normalt. Minimum 2 CPU-kjerner og 4 GB RAM anbefales for distribusjoner for små team.
Viktige funksjoner i GitLab
Innbygde CI/CD-pipelines
Integrerte pipeline-utførere automatiserer testing, bygging av Docker-bilder og distribusjoner uten å være avhengig av Jenkins eller eksterne CI-tjenester.
Containerregister
Lagre og administrer Docker-bilder direkte sammen med koden din i et innebygd privat containerregister.
Arbeidsflyter for fletteforespørsler
Kodegjennomgang med innebygde kommentarer, godkjenningsregler og maler for fletteforespørsler sikrer kvalitetskontroll for hver endring.
Sikkerhetsskanning
Innebygd SAST, avhengighetsskanning og hemmelighetsdeteksjon identifiserer sårbarheter før kode når produksjon.
Saksporing og planlegging
Tavler, milepæler, etiketter og veikart lar team planlegge og spore arbeid på den samme plattformen der kode lever.
Hvorfor kjøre GitLab på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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