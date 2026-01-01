GitLab Community Edition er en alt-i-ett DevOps-plattform som kombinerer hosting av Git-repositorier, CI/CD-automatisering, problemsporing, kodegjennomgang og containerregister i én enkelt selvhostet applikasjon. Den eliminerer behovet for å integrere flere separate verktøy og gir team en komplett plattform for programvareutviklingslivssyklus under full organisatorisk kontroll.

Selvhosting av GitLab fjerner pris per bruker og holder kildekode, CI/CD-hemmeligheter og sikkerhetsskanningsresultater på infrastruktur du eier. Merk: Første oppstart tar 3–10 minutter da alle interne tjenester initialiseres — 502-feil i dette tidsrommet er normalt. Minimum 2 CPU-kjerner og 4 GB RAM anbefales for distribusjoner for små team.