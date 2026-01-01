LakeFS er en åpen kildekode-plattform for dataversjonering som anvender Git-lignende arbeidsflyter på datasjøer. Den gjør det mulig for team å opprette grener for isolert dataeksperimentering, bekrefte reproduserbare øyeblikksbilder og slå sammen endringer atomisk – alt uten å duplisere data. LakeFS fungerer naturlig med AWS S3, Azure Blob Storage og Google Cloud Storage, samtidig som den eksponerer et fullt S3-kompatibelt API slik at eksisterende verktøy ikke krever modifikasjon.

Selvhosting av LakeFS på din VPS gir data- og ML-team full kontroll over sin infrastruktur for dataversjonering. Enten du trenger reproduserbare maskinlæringseksperimenter, sikre staging-miljøer for ETL-pipelines, eller muligheten til å rulle tilbake dårlig datainntak, gir LakeFS den samme tilliten til dataoperasjoner som Git gir til kode.