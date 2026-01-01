Installer LakeFS med ett klikk.
Åpen kildekode Git-lignende versjonskontroll for din datasjø, som tilfører forgrening og commit-funksjonalitet til objektlagring.
Velg en VPS-plan for LakeFS
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med LakeFS
LakeFS er en åpen kildekode-plattform for dataversjonering som anvender Git-lignende arbeidsflyter på datasjøer. Den gjør det mulig for team å opprette grener for isolert dataeksperimentering, bekrefte reproduserbare øyeblikksbilder og slå sammen endringer atomisk – alt uten å duplisere data. LakeFS fungerer naturlig med AWS S3, Azure Blob Storage og Google Cloud Storage, samtidig som den eksponerer et fullt S3-kompatibelt API slik at eksisterende verktøy ikke krever modifikasjon.
Selvhosting av LakeFS på din VPS gir data- og ML-team full kontroll over sin infrastruktur for dataversjonering. Enten du trenger reproduserbare maskinlæringseksperimenter, sikre staging-miljøer for ETL-pipelines, eller muligheten til å rulle tilbake dårlig datainntak, gir LakeFS den samme tilliten til dataoperasjoner som Git gir til kode.
Viktige funksjoner i LakeFS
Git-lignende dataforgrening
Opprett isolerte datagrener for eksperimentering eller klargjøring uten å duplisere objekter, ved å bruke nullkopieringsforgrening kun støttet av metadata.
Reproduserbare endringer
Lagre datasnapshoter når som helst slik at maskinlæringseksperimenter og pipeline-kjøringer kan reproduseres nøyaktig fra en kjent datatilstand.
Atomiske flettinger
Flett datagrener atomisk tilbake til hovedgrenen, og sikrer at nedstrøms forbrukere alltid ser et konsistent og komplett datasett.
S3-kompatibel API
LakeFS eksponerer et fullt S3-kompatibelt endepunkt, slik at Spark, Pandas og andre verktøy kobler seg til uten kodeendringer.
Tilbakerulling av data
Tilbakestill umiddelbart til en tidligere commit for å gjenopprette etter utilsiktede slettinger eller dårlig datainntak på sekunder.
Hvorfor kjøre LakeFS på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
Alt går knirkefritt og bra med Hostinger, AI-chatboten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse spørsmålet ditt. Å, og VPS-en deres er bare fantastisk, ingen oppturer og nedturer. Takk til utviklerteamet og alle andre involverte. Stå på 🚀
Endelig et VPS-hostingselskap som gjør det riktig! Godt priset. Utmerket portal som respekterer brukernes tid. Sømløse sikkerhetskopier. God kundestøtte. Pålitelig. Føles bunnsolid.
Jeg kontaktet Hostinger-kundestøtte etter å ha mistet tilgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke vært mer imponert. Kodee og Mohammad fra kundestøtteteamet var utrolig tålmodige og grundige.
Tusen takk til Carla for at hun hjalp meg med denne N8N-oppgraderingen på Hostinger VPS-en min. Profesjonell og kunnskapsrik, takk igjen Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det fungerer bare alltid. Det er alltid raskt og stabilt. Aldri nede, aldri krasjer.
Selskapet gjør det bra, og jeg er veldig fornøyd med de spesifikke tjenestene jeg bruker gjennom dem. Ikke så dyrt som noen steder med virkelig gode VPS-oppsett og prisplaner.