Installer Checkrr med ett klikk.
Skann Plex- og Jellyfin-biblioteker etter korrupt media og erstatt automatisk dårlige filer via Sonarr, Radarr og Lidarr.
Velg en VPS-plan for Checkrr
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Checkrr
Checkrr er en åpen kildekode-integritetsskanner for biblioteker som beskytter store mediesamlinger mot stille korrupsjon. Den kjører ffprobe-, magic-number- og mimetype-kontroller på hver video-, lyd- og undertekstfil i biblioteket ditt, og hasjer deretter verifiserte filer inn i en bbolt-database slik at fremtidige skanninger hopper over kjent, feilfritt innhold og fullføres på minutter i stedet for timer.
Når en fil ikke består inspeksjonen, kobler Checkrr seg til arr-stacken du allerede kjører — Sonarr, Radarr eller Lidarr — sletter den ødelagte kopien, og utløser en ny nedlasting via den matchende tjenesten. Selv-hosting av Checkrr holder mediebeholdningen din under din egen kontroll uten tredjeparts API-begrensninger og null løpende kostnader.
Viktige funksjoner i Checkrr
ffprobe integritetsskanninger
Oppdager avkortede, feilmerkede og uspillbare filer som Plex og Jellyfin stille hopper over under avspilling.
Sonarr Radarr Lidarr
Fjerner korrupte filer og utløser en ny nedlasting via din eksisterende arr stack uten manuell inngripen.
Hash-baserte raske gjennomskanninger
Lagrer fil-hashes i en bbolt-database slik at gjentatte skanninger hopper over verifisert innhold og fullfører på multi-terabyte-biblioteker på minutter.
Støtte for multi-instans arr
Kobler til flere Sonarr- og Radarr-instanser samtidig, med bane-tilordninger per instans for 4K, anime og standardbiblioteker.
Innebygde varsler
Sender resultater til Discord, Telegram, Gotify, ntfy, Pushover, webhooks, SMTP og Healthchecks for uovervåkede planlagte skanninger.
Hvorfor kjøre Checkrr på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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