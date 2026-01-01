Checkrr er en åpen kildekode-integritetsskanner for biblioteker som beskytter store mediesamlinger mot stille korrupsjon. Den kjører ffprobe-, magic-number- og mimetype-kontroller på hver video-, lyd- og undertekstfil i biblioteket ditt, og hasjer deretter verifiserte filer inn i en bbolt-database slik at fremtidige skanninger hopper over kjent, feilfritt innhold og fullføres på minutter i stedet for timer.

Når en fil ikke består inspeksjonen, kobler Checkrr seg til arr-stacken du allerede kjører — Sonarr, Radarr eller Lidarr — sletter den ødelagte kopien, og utløser en ny nedlasting via den matchende tjenesten. Selv-hosting av Checkrr holder mediebeholdningen din under din egen kontroll uten tredjeparts API-begrensninger og null løpende kostnader.