Installer YOURLS med ett klikk.
Lettvektig selvhostet PHP URL-forkorter med klikkanalyse, 300+ plugins og et REST API.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med YOURLS
YOURLS (Din egen URL-forkorter) er en liten, frittstående PHP-applikasjon som lar deg drive din egen URL-forkortingstjeneste på ditt domene. I motsetning til kommersielle tjenester holder YOURLS all klikkdata og lenkeadministrasjon fullstendig under din kontroll — ingen hastighetsbegrensninger, ingen abonnementsavgifter og ingen tredjepartssporing av publikummet ditt.
Utover grunnleggende forkorting inkluderer YOURLS innebygd klikksporing, henvisningsanalyse og et REST API for programmatisk lenkeadministrasjon. Et aktivt fellesskap har bygget over 300 utvidelser som dekker alt fra QR-kodegenerering til geolokasjonsomdirigeringer, noe som gjør YOURLS til en av de mest utvidbare selvhostede lenkeforkorterne som er tilgjengelige.
Viktige funksjoner i YOURLS
Klikkanalyse
Spor totalt antall klikk, henvisninger og statistikk per lenke, slik at du vet nøyaktig hvordan hver forkortede URL presterer over tid.
Plugin-økosystem
Over 300 fellesskapsprogramtillegg utvider YOURLS med QR-koder, omdirigeringer basert på geolokasjon, lenkeforhåndsvisninger og mer — ingen tilpasset utvikling nødvendig.
REST API
Opprett, utvid og hent lenkestatistikk programmatisk via et innebygd API, noe som gjør YOURLS enkelt å integrere i apper og automatiseringsarbeidsflyter.
Egendefinerte nøkkelord
Tilordne minneverdige egendefinerte slugs til enhver lenke i stedet for tilfeldige tegn, noe som gir deg merkede URL-er som
yourdomain.com/launch.
Offentlig eller privat modus
Kjør YOURLS som et privat verktøy for teamet ditt, eller åpne det offentlig — tilgangskontroll er en enkelt konfigurasjonsbryter.
Bookmarklet-støtte
Installer bokmerket med ett klikk i hvilken som helst nettleser for å forkorte URL-en til den gjeldende siden uten å forlate arbeidsflyten din.
Hvorfor kjøre YOURLS på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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