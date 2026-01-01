YOURLS (Din egen URL-forkorter) er en liten, frittstående PHP-applikasjon som lar deg drive din egen URL-forkortingstjeneste på ditt domene. I motsetning til kommersielle tjenester holder YOURLS all klikkdata og lenkeadministrasjon fullstendig under din kontroll — ingen hastighetsbegrensninger, ingen abonnementsavgifter og ingen tredjepartssporing av publikummet ditt.

Utover grunnleggende forkorting inkluderer YOURLS innebygd klikksporing, henvisningsanalyse og et REST API for programmatisk lenkeadministrasjon. Et aktivt fellesskap har bygget over 300 utvidelser som dekker alt fra QR-kodegenerering til geolokasjonsomdirigeringer, noe som gjør YOURLS til en av de mest utvidbare selvhostede lenkeforkorterne som er tilgjengelige.