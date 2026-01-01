Installer Bytebase med ett klikk.
Åpen kildekode database DevOps-plattform for gjennomgang, godkjenning og distribusjon av skjemaendringer trygt på tvers av miljøer.
Velg en VPS-plan for Bytebase
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Bytebase
Bytebase er en åpen kildekode database DevOps-plattform som bringer programvareutviklingsdisiplin til databaseendringsadministrasjon. Der de fleste team er avhengige av ad-hoc SQL-skript eller uformelle DBA-godkjenninger, tilbyr Bytebase strukturerte gjennomgangsarbeidsflyter, utrullingspipeliner for flere miljøer og over 200 innebygde SQL-gjennomgangsregler som gjenspeiler hvordan applikasjonskode leveres.
Den støtter over 20 databasesystemer — PostgreSQL, MySQL, MariaDB, MongoDB, Redis, ClickHouse, Snowflake og mer — fra ett enkelt webgrensesnitt. Selvhosting holder databaselegitimasjon og endringshistorikk fullstendig innenfor din egen infrastruktur, uten at noen tredjepartstjeneste noensinne får tilgang til dine skjemaer eller data.
Viktige funksjoner i Bytebase
Arbeidsflyter for databaseendringer
Ruter hver skjemamigrering gjennom konfigurerbare gjennomgangs- og godkjenningstrinn før den når et hvilket som helst databasemiljø.
Innebygd SQL-gjennomgang
Over 200 regler fanger opp anti-mønstre, manglende indekser og destruktive operasjoner automatisk før en endring blir godkjent.
GitOps-integrasjon
Koble Bytebase til ditt Git-repositorium slik at databasemigreringer følger den samme pull-request-prosessen som applikasjonskode.
Flermiljøutrullinger
Definer ordnede pipelines på tvers av utvikling, staging og produksjon med nødvendige godkjenningsporter i hvert steg.
Revisjon og samsvar
Hver migrering og godkjenning loggføres i en manipulasjonssikker logg med tidsstempler og brukerattribusjon, som støtter SOC 2 og lignende rammeverk.
Hvorfor kjøre Bytebase på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
Alt går knirkefritt og bra med Hostinger, AI-chatboten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse spørsmålet ditt. Å, og VPS-en deres er bare fantastisk, ingen oppturer og nedturer. Takk til utviklerteamet og alle andre involverte. Stå på 🚀
Endelig et VPS-hostingselskap som gjør det riktig! Godt priset. Utmerket portal som respekterer brukernes tid. Sømløse sikkerhetskopier. God kundestøtte. Pålitelig. Føles bunnsolid.
Jeg kontaktet Hostinger-kundestøtte etter å ha mistet tilgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke vært mer imponert. Kodee og Mohammad fra kundestøtteteamet var utrolig tålmodige og grundige.
Tusen takk til Carla for at hun hjalp meg med denne N8N-oppgraderingen på Hostinger VPS-en min. Profesjonell og kunnskapsrik, takk igjen Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det fungerer bare alltid. Det er alltid raskt og stabilt. Aldri nede, aldri krasjer.
Selskapet gjør det bra, og jeg er veldig fornøyd med de spesifikke tjenestene jeg bruker gjennom dem. Ikke så dyrt som noen steder med virkelig gode VPS-oppsett og prisplaner.