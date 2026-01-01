Bytebase er en åpen kildekode database DevOps-plattform som bringer programvareutviklingsdisiplin til databaseendringsadministrasjon. Der de fleste team er avhengige av ad-hoc SQL-skript eller uformelle DBA-godkjenninger, tilbyr Bytebase strukturerte gjennomgangsarbeidsflyter, utrullingspipeliner for flere miljøer og over 200 innebygde SQL-gjennomgangsregler som gjenspeiler hvordan applikasjonskode leveres.

Den støtter over 20 databasesystemer — PostgreSQL, MySQL, MariaDB, MongoDB, Redis, ClickHouse, Snowflake og mer — fra ett enkelt webgrensesnitt. Selvhosting holder databaselegitimasjon og endringshistorikk fullstendig innenfor din egen infrastruktur, uten at noen tredjepartstjeneste noensinne får tilgang til dine skjemaer eller data.