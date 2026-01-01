Installer RustFS med ett klikk.
S3-kompatibel distribuert objektlagring bygget i Rust for AI-arbeidsbelastninger, datasjøer og skybaserte applikasjoner.
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Hva du kan bygge med RustFS
RustFS er et høyytelses, distribuert objektlagringssystem bygget utelukkende i Rust. Det leverer full Amazon S3 API-kompatibilitet kombinert med Rusts minnesikkerhetsgarantier og rå ytelse som overgår tradisjonelle løsninger. Designet for datasjøer, AI/ML-pipelines og stordata-arbeidsbelastninger, bruker RustFS slette-koding for å beskytte mot datatap og bitrot-deteksjon for å sikre langsiktig dataintegritet.
Selv-hosting av RustFS på din egen VPS plasserer din objektlagringsinfrastruktur fullt ut under din kontroll — ingen per-GB-avgifter, ingen utgående trafikk-kostnader, og ingen leverandørlås. Den innebygde webkonsollen lar deg administrere bøtter, konfigurere tilgangspolicyer og overvåke lagringsbruk uten å kreve ytterligere verktøy.
Viktige funksjoner i RustFS
S3 API-kompatibel
Fungerer med enhver S3-kompatibel klient, SDK eller verktøy — migrer eksisterende arbeidsflyter uten kodeendringer.
Erasure Coding
Fordeler data over flere volumer med redundans, slik at lagringen forblir intakt selv når individuelle disker feiler.
Webkontrollpanel
Nettleserbasert grensesnitt for å opprette bøtter, administrere tilgangsnøkler, angi livssykluspolicyer og overvåke lagringsbruk.
Høy Prestasjon
Bygget i Rust for minnesikkerhet og hastighet — ytelsestester viser opptil 2,3× høyere gjennomstrømning enn alternativer for arbeidsbelastninger med små objekter.
Arrangementvarsler
Utløs webhooks ved bøttehendelser som objektopprettelse og sletting for å integrere med nedstrøms behandlingsrørledninger.
Identitetsintegrasjon
Støtter OIDC/OpenID Connect og OpenStack Keystone for enkeltpålogging for bedrifter og flertenant-distribusjoner.
Hvorfor kjøre RustFS på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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