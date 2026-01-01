RustFS er et høyytelses, distribuert objektlagringssystem bygget utelukkende i Rust. Det leverer full Amazon S3 API-kompatibilitet kombinert med Rusts minnesikkerhetsgarantier og rå ytelse som overgår tradisjonelle løsninger. Designet for datasjøer, AI/ML-pipelines og stordata-arbeidsbelastninger, bruker RustFS slette-koding for å beskytte mot datatap og bitrot-deteksjon for å sikre langsiktig dataintegritet.

Selv-hosting av RustFS på din egen VPS plasserer din objektlagringsinfrastruktur fullt ut under din kontroll — ingen per-GB-avgifter, ingen utgående trafikk-kostnader, og ingen leverandørlås. Den innebygde webkonsollen lar deg administrere bøtter, konfigurere tilgangspolicyer og overvåke lagringsbruk uten å kreve ytterligere verktøy.