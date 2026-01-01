ArchiveBox er den ledende åpen kildekode-plattformen for selvhostet nettarkivering, som fanger nettsteder som HTML, PDF, skjermbilder, WARC-filer og utpakket media for å sikre at innhold forblir tilgjengelig lenge etter at originale kilder forsvinner. Med over 18 000 GitHub-stjerner og aktiv utvikling siden 2017, tilbyr den et pålitelig alternativ til å være avhengig av Internet Archive for innhold som er viktig for arbeidet ditt.

Selvhosting av ArchiveBox gir deg fullstendig datasuverenitet over arkivert innhold — kritisk for juridiske, samsvars- og journalistiske arbeidsflyter der beviskjeden er viktig. Du kontrollerer oppbevaringspolicyer, sikkerhetskopieringsstrategier og tilgangstillatelser, mens den integrerte Sonic fulltekstsøkemotoren gjør det raskt og presist å finne innhold på tvers av store arkiver.