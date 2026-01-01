Installer ArchiveBox med ett-klikks installasjon.
Selvhostet internettarkiveringsplattform som bevarer nettsider, videoer og dokumenter i flere formater for permanent tilgang.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med ArchiveBox
ArchiveBox er den ledende åpen kildekode-plattformen for selvhostet nettarkivering, som fanger nettsteder som HTML, PDF, skjermbilder, WARC-filer og utpakket media for å sikre at innhold forblir tilgjengelig lenge etter at originale kilder forsvinner. Med over 18 000 GitHub-stjerner og aktiv utvikling siden 2017, tilbyr den et pålitelig alternativ til å være avhengig av Internet Archive for innhold som er viktig for arbeidet ditt.
Selvhosting av ArchiveBox gir deg fullstendig datasuverenitet over arkivert innhold — kritisk for juridiske, samsvars- og journalistiske arbeidsflyter der beviskjeden er viktig. Du kontrollerer oppbevaringspolicyer, sikkerhetskopieringsstrategier og tilgangstillatelser, mens den integrerte Sonic fulltekstsøkemotoren gjør det raskt og presist å finne innhold på tvers av store arkiver.
Viktige funksjoner i ArchiveBox
Flerformatarkivering
Fang hver side samtidig som HTML, PDF, skjermbilde, WARC og utpakket media, slik at innholdet bevares i flere uavhengige formater selv om ett blir uleselig i fremtiden.
Fulltekstsøk
Finn et hvilket som helst ord eller uttrykk i hele arkivet ditt umiddelbart ved å bruke den integrerte Sonic-søkemotoren, uten å manuelt bla gjennom mapper eller stole på unøyaktig filnavnstilpasning.
Automatisert planlegging
Sett opp daglig arkivering av RSS-feeder, bokmerkelister og URL-samlinger slik at viktig innhold bevares automatisk uten å kreve manuell utløsning for hvert nye element.
Omfattende importstøtte
Importer direkte fra nettleserbokmerker, Pocket, Pinboard, Instapaper og andre tjenester, noe som gjør det enkelt å migrere en eksisterende leseliste til ditt permanente arkiv.
JavaScript-gjengivelse
Arkiver dynamisk gjengitte sider og enkeltapplikasjoner ved å bruke det medfølgende NoVNC-nettlesermiljøet, og fang opp innhold som enkle HTML-hentingsverktøy går glipp av fullstendig.
Hvorfor kjøre ArchiveBox på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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