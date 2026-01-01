Installer Backrest med ett klikk.
Nettbasert brukergrensesnitt for restic som gjør planlagte sikkerhetskopier, visning og gjenopprettinger tilgjengelig fra hvilken som helst nettleser.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Backrest
Backrest er et selvhostet webgrensesnitt for restic, det raske og sikre sikkerhetskopieringsprogrammet. Det pakker restics kraftige deduplisering og kryptering inn i et rent nettleserbasert brukergrensesnitt, slik at du kan opprette sikkerhetskopieringsplaner, planlegge dem med cron, og gjenopprette individuelle filer uten å måtte røre kommandolinjen.
Fordi Backrest lagrer øyeblikksbilder gjennom restic, er sikkerhetskopier kryptert i hvile og støtter dusinvis av lagrings-backends — lokal disk, S3-kompatibel objektlagring, Backblaze B2, Google Cloud Storage, Azure, SFTP og mer. Selvhosting av Backrest holder sikkerhetskopieringskonfigurasjonen og legitimasjonen din helt under din kontroll, uten abonnementsavgifter eller leverandørlås.
Viktige funksjoner i Backrest
Planlagte backup-planer
Definer cron-baserte tidsplaner per depot slik at sikkerhetskopier kjøres automatisk uten manuell inngripen.
Nettleserbasert gjenoppretting
Bla gjennom innholdet i øyeblikksbilder og gjenopprett enkeltfiler eller kataloger direkte fra nettgrensesnittet.
Lagring med flere backends
Lagre sikkerhetskopier på lokal disk, S3, Backblaze B2, Google Cloud Storage, Azure Blob, SFTP og mer via restics innebygde bakender.
Ende-til-ende-kryptering
Alle øyeblikksbilder krypteres av restic før de forlater verten, noe som sikrer at data forblir private på ethvert lagrings-backend.
Deduplisering og komprimering
Restic innholdsdefinert oppdeling dedupliserer data på tvers av øyeblikksbilder, noe som dramatisk reduserer lagringsbruken over tid.
Hvorfor kjøre Backrest på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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