Backrest er et selvhostet webgrensesnitt for restic, det raske og sikre sikkerhetskopieringsprogrammet. Det pakker restics kraftige deduplisering og kryptering inn i et rent nettleserbasert brukergrensesnitt, slik at du kan opprette sikkerhetskopieringsplaner, planlegge dem med cron, og gjenopprette individuelle filer uten å måtte røre kommandolinjen.

Fordi Backrest lagrer øyeblikksbilder gjennom restic, er sikkerhetskopier kryptert i hvile og støtter dusinvis av lagrings-backends — lokal disk, S3-kompatibel objektlagring, Backblaze B2, Google Cloud Storage, Azure, SFTP og mer. Selvhosting av Backrest holder sikkerhetskopieringskonfigurasjonen og legitimasjonen din helt under din kontroll, uten abonnementsavgifter eller leverandørlås.