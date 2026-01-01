Opptil 69 % rabatt for Backrest

Installer Backrest med ett klikk.

Nettbasert brukergrensesnitt for restic som gjør planlagte sikkerhetskopier, visning og gjenopprettinger tilgjengelig fra hvilken som helst nettleser.

Start applikasjonen din umiddelbart
Gratis automatiske ukentlige sikkerhetskopier
AI-administrert VPS
kr 66,99 /mnd
Velg plan
30-dagers pengene-tilbake-garanti
Installer Backrest med ett klikk.

Velg en VPS-plan for Backrest

68% rabatt
KVM 1
kr 210,99
kr 66,99 /mnd
Velg plan
Få 24 måneder for kr 1 607,76 (vanlig pris kr 5 063,76). Fornyes på kr 144,99/mnd.
1 vCPU kjerne
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplass
4 TB båndbredde
Mest populær
63% rabatt
KVM 2
kr 258,99
kr 96,99 /mnd
Velg plan
Få 24 måneder for kr 2 327,76 (vanlig pris kr 6 215,76). Fornyes på kr 180,99/mnd.
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB båndbredde
69% rabatt
KVM 4
kr 433,99
kr 132,99 /mnd
Velg plan
Få 24 måneder for kr 3 191,76 (vanlig pris kr 10 415,76). Fornyes på kr 336,99/mnd.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr 782,99
kr 264,99 /mnd
Velg plan
Få 24 måneder for kr 6 359,76 (vanlig pris kr 18 791,76). Fornyes på kr 601,99/mnd.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde
68% rabatt
KVM 1
kr 210,99
kr 66,99 /mnd
Velg plan
Få 24 måneder for kr 1 607,76 (vanlig pris kr 5 063,76). Fornyes på kr 144,99/mnd.
1 vCPU kjerne
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplass
4 TB båndbredde
Mest populær
63% rabatt
KVM 2
kr 258,99
kr 96,99 /mnd
Velg plan
Få 24 måneder for kr 2 327,76 (vanlig pris kr 6 215,76). Fornyes på kr 180,99/mnd.
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB båndbredde
69% rabatt
KVM 4
kr 433,99
kr 132,99 /mnd
Velg plan
Få 24 måneder for kr 3 191,76 (vanlig pris kr 10 415,76). Fornyes på kr 336,99/mnd.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr 782,99
kr 264,99 /mnd
Velg plan
Få 24 måneder for kr 6 359,76 (vanlig pris kr 18 791,76). Fornyes på kr 601,99/mnd.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde

Hver plan har alt du trenger og mer

Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år
Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år

Alle planer betales på forhånd. Månedsprisen gjenspeiler den totale planprisen delt på antall måneder i planen din.

Hva du kan bygge med Backrest

Backrest er et selvhostet webgrensesnitt for restic, det raske og sikre sikkerhetskopieringsprogrammet. Det pakker restics kraftige deduplisering og kryptering inn i et rent nettleserbasert brukergrensesnitt, slik at du kan opprette sikkerhetskopieringsplaner, planlegge dem med cron, og gjenopprette individuelle filer uten å måtte røre kommandolinjen.

Fordi Backrest lagrer øyeblikksbilder gjennom restic, er sikkerhetskopier kryptert i hvile og støtter dusinvis av lagrings-backends — lokal disk, S3-kompatibel objektlagring, Backblaze B2, Google Cloud Storage, Azure, SFTP og mer. Selvhosting av Backrest holder sikkerhetskopieringskonfigurasjonen og legitimasjonen din helt under din kontroll, uten abonnementsavgifter eller leverandørlås.

Kom i gang
Hva du kan bygge med {name}

Viktige funksjoner i Backrest

Planlagte backup-planer

Definer cron-baserte tidsplaner per depot slik at sikkerhetskopier kjøres automatisk uten manuell inngripen.

Nettleserbasert gjenoppretting

Bla gjennom innholdet i øyeblikksbilder og gjenopprett enkeltfiler eller kataloger direkte fra nettgrensesnittet.

Lagring med flere backends

Lagre sikkerhetskopier på lokal disk, S3, Backblaze B2, Google Cloud Storage, Azure Blob, SFTP og mer via restics innebygde bakender.

Ende-til-ende-kryptering

Alle øyeblikksbilder krypteres av restic før de forlater verten, noe som sikrer at data forblir private på ethvert lagrings-backend.

Deduplisering og komprimering

Restic innholdsdefinert oppdeling dedupliserer data på tvers av øyeblikksbilder, noe som dramatisk reduserer lagringsbruken over tid.

Hvorfor kjøre Backrest på Hostinger

Start med ett klikk

Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole på

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet du kan stole på

Innebygd Docker-manager

Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

Start med ett klikk

Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole på

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet du kan stole på

Innebygd Docker-manager

Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

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Lanser lokalt. Voks globalt.

Velg en serverplassering nær målgruppen din for å øke lastehastigheten. Vi har datasentre i Nord-Amerika, Europa, Asia og Sør-Amerika.
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Docker VPS-hosting du kan stole på

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