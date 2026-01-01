AList er et åpen kildekode-fillisteprogram som samler lokal lagring og skydrev under ett nettgrensesnitt. Det støtter mer enn 30 lagrings-backends — inkludert OneDrive, Google Drive, S3, FTP, SFTP, WebDAV og mange regionale leverandører — slik at du kan bla gjennom, forhåndsvise og laste ned filer fra alle uten å bytte apper eller logge inn gjentatte ganger.

Selv-hosting av AList på din egen VPS holder lagringspåloggingsinformasjon og tilgangspolicyer under din kontroll, samtidig som filene dine eksponeres gjennom et raskt nett-grensesnitt og et fullt kompatibelt WebDAV-endepunkt. Det er en praktisk måte å konsolidere spredte skykontoer og delte stasjoner til en enkelt privat gateway.