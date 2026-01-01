Installer AList med ett-klikks installasjon.
Selvhostet filliste og WebDAV-server som forener dusinvis av skylagringsleverandører bak et enkelt nettgrensesnitt.
Velg en VPS-plan for AList
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med AList
AList er et åpen kildekode-fillisteprogram som samler lokal lagring og skydrev under ett nettgrensesnitt. Det støtter mer enn 30 lagrings-backends — inkludert OneDrive, Google Drive, S3, FTP, SFTP, WebDAV og mange regionale leverandører — slik at du kan bla gjennom, forhåndsvise og laste ned filer fra alle uten å bytte apper eller logge inn gjentatte ganger.
Selv-hosting av AList på din egen VPS holder lagringspåloggingsinformasjon og tilgangspolicyer under din kontroll, samtidig som filene dine eksponeres gjennom et raskt nett-grensesnitt og et fullt kompatibelt WebDAV-endepunkt. Det er en praktisk måte å konsolidere spredte skykontoer og delte stasjoner til en enkelt privat gateway.
Viktige funksjoner i AList
Multi-lagringsbakender
Monter over 30 leverandører — lokal disk, OneDrive, Google Drive, S3, FTP, SFTP, WebDAV og mer — inn i et enkelt, samlet filtre.
WebDAV-server
Gjør hver tilkoblede lagringsenhet tilgjengelig som et enkelt lese-/skrive WebDAV-endepunkt som monteres sømløst i macOS, Windows og mobile klienter.
Forhåndsvisninger i nettleseren
Strøm og forhåndsvis bilder, video, lyd, PDF-er, Office-dokumenter og kode uten å laste ned filer først.
Detaljert deling
Generer passordbeskyttede delingslenker med valgfri utløpsdato slik at eksterne mottakere kun ser filene du velger.
Offline-nedlastinger
Integrer med aria2 eller qBittorrent for å hente filer fra URL-er og torrenter direkte inn i enhver montert lagringsbackend.
Hvorfor kjøre AList på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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