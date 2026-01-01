Installer AnonUpload med ett klikk.
Personvern-først anonym fildelingsplattform uten database, ingen kontoer og ingen sporing nødvendig.
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Hva du kan bygge med AnonUpload
AnonUpload er en lettvekts PHP-applikasjon for fildeling, bygget rundt ett enkelt prinsipp: del filer uten å etterlate spor. Den krever ingen database, ingen brukerkontoer, og lagrer ingen metadata som kan identifisere hvem som lastet opp eller lastet ned en fil. Direkte filnavn blir aldri eksponert offentlig, og den valgfrie funksjonen for nedlastingsforsinkelse forhindrer automatisert skraping før filer når sine tiltenkte mottakere.
Å selv-hoste AnonUpload betyr at filene dine aldri passerer gjennom tredjeparts infrastruktur som er underlagt overvåkingsforespørsler eller datalagringspåbud. Du kontrollerer hvilke filtyper som aksepteres, hvor store opplastinger kan være, og hvem som kan få tilgang til administratorgrensesnittet — uten å stole på noen kommersiell anonym fildelingstjeneste som kan logge aktivitet til tross for personvernpåstander.
Viktige funksjoner i AnonUpload
Ingen database nødvendig
Filer lagres direkte på filsystemet uten databaseoppsett eller vedlikehold, noe som forenkler distribusjon og eliminerer en vanlig kilde til datalekkasjer.
Skjulte filnavn
Originale filnavn blir aldri eksponert offentlig, slik at nedlastere ikke kan utlede innhold, kilde eller opplasterens identitet fra URL-en eller katalogoppføringen.
Last ned tidsforsinkelse
Konfigurer en ventetid før filer blir nedlastbare, for å forhindre at automatiserte skrapere høster opplastinger før de når tiltenkte mottakere.
Konfigurerbare filtyper
Definer en nøyaktig hviteliste over godkjente filendelser og angi maksimale grenser for opplastingsstørrelse på opptil 10 GB for å tilpasse dine spesifikke delingsbehov.
Admin-grensesnitt
Administrer opplastinger, overvåk lagringsbruk og juster applikasjonsinnstillinger via et innebygd administrasjonspanel uten å berøre serverens kommandolinje.
Hvorfor kjøre AnonUpload på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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