AnonUpload er en lettvekts PHP-applikasjon for fildeling, bygget rundt ett enkelt prinsipp: del filer uten å etterlate spor. Den krever ingen database, ingen brukerkontoer, og lagrer ingen metadata som kan identifisere hvem som lastet opp eller lastet ned en fil. Direkte filnavn blir aldri eksponert offentlig, og den valgfrie funksjonen for nedlastingsforsinkelse forhindrer automatisert skraping før filer når sine tiltenkte mottakere.

Å selv-hoste AnonUpload betyr at filene dine aldri passerer gjennom tredjeparts infrastruktur som er underlagt overvåkingsforespørsler eller datalagringspåbud. Du kontrollerer hvilke filtyper som aksepteres, hvor store opplastinger kan være, og hvem som kan få tilgang til administratorgrensesnittet — uten å stole på noen kommersiell anonym fildelingstjeneste som kan logge aktivitet til tross for personvernpåstander.