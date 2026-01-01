Opptil 69 % rabatt for AnonUpload

Installer AnonUpload med ett klikk.

Personvern-først anonym fildelingsplattform uten database, ingen kontoer og ingen sporing nødvendig.

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Gratis automatiske ukentlige sikkerhetskopier
AI-administrert VPS
kr 66,99 /mnd
Velg plan
30-dagers pengene-tilbake-garanti
Installer AnonUpload med ett klikk.

Velg en VPS-plan for AnonUpload

68% rabatt
KVM 1
kr 210,99
kr 66,99 /mnd
Velg plan
Få 24 måneder for kr 1 607,76 (vanlig pris kr 5 063,76). Fornyes på kr 144,99/mnd.
1 vCPU kjerne
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplass
4 TB båndbredde
Mest populær
63% rabatt
KVM 2
kr 258,99
kr 96,99 /mnd
Velg plan
Få 24 måneder for kr 2 327,76 (vanlig pris kr 6 215,76). Fornyes på kr 180,99/mnd.
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB båndbredde
69% rabatt
KVM 4
kr 433,99
kr 132,99 /mnd
Velg plan
Få 24 måneder for kr 3 191,76 (vanlig pris kr 10 415,76). Fornyes på kr 336,99/mnd.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr 782,99
kr 264,99 /mnd
Velg plan
Få 24 måneder for kr 6 359,76 (vanlig pris kr 18 791,76). Fornyes på kr 601,99/mnd.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde
68% rabatt
KVM 1
kr 210,99
kr 66,99 /mnd
Velg plan
Få 24 måneder for kr 1 607,76 (vanlig pris kr 5 063,76). Fornyes på kr 144,99/mnd.
1 vCPU kjerne
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplass
4 TB båndbredde
Mest populær
63% rabatt
KVM 2
kr 258,99
kr 96,99 /mnd
Velg plan
Få 24 måneder for kr 2 327,76 (vanlig pris kr 6 215,76). Fornyes på kr 180,99/mnd.
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB båndbredde
69% rabatt
KVM 4
kr 433,99
kr 132,99 /mnd
Velg plan
Få 24 måneder for kr 3 191,76 (vanlig pris kr 10 415,76). Fornyes på kr 336,99/mnd.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr 782,99
kr 264,99 /mnd
Velg plan
Få 24 måneder for kr 6 359,76 (vanlig pris kr 18 791,76). Fornyes på kr 601,99/mnd.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde

Hver plan har alt du trenger og mer

Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år
Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år

Alle planer betales på forhånd. Månedsprisen gjenspeiler den totale planprisen delt på antall måneder i planen din.

Hva du kan bygge med AnonUpload

AnonUpload er en lettvekts PHP-applikasjon for fildeling, bygget rundt ett enkelt prinsipp: del filer uten å etterlate spor. Den krever ingen database, ingen brukerkontoer, og lagrer ingen metadata som kan identifisere hvem som lastet opp eller lastet ned en fil. Direkte filnavn blir aldri eksponert offentlig, og den valgfrie funksjonen for nedlastingsforsinkelse forhindrer automatisert skraping før filer når sine tiltenkte mottakere.

Å selv-hoste AnonUpload betyr at filene dine aldri passerer gjennom tredjeparts infrastruktur som er underlagt overvåkingsforespørsler eller datalagringspåbud. Du kontrollerer hvilke filtyper som aksepteres, hvor store opplastinger kan være, og hvem som kan få tilgang til administratorgrensesnittet — uten å stole på noen kommersiell anonym fildelingstjeneste som kan logge aktivitet til tross for personvernpåstander.

Kom i gang
Hva du kan bygge med {name}

Viktige funksjoner i AnonUpload

Ingen database nødvendig

Filer lagres direkte på filsystemet uten databaseoppsett eller vedlikehold, noe som forenkler distribusjon og eliminerer en vanlig kilde til datalekkasjer.

Skjulte filnavn

Originale filnavn blir aldri eksponert offentlig, slik at nedlastere ikke kan utlede innhold, kilde eller opplasterens identitet fra URL-en eller katalogoppføringen.

Last ned tidsforsinkelse

Konfigurer en ventetid før filer blir nedlastbare, for å forhindre at automatiserte skrapere høster opplastinger før de når tiltenkte mottakere.

Konfigurerbare filtyper

Definer en nøyaktig hviteliste over godkjente filendelser og angi maksimale grenser for opplastingsstørrelse på opptil 10 GB for å tilpasse dine spesifikke delingsbehov.

Admin-grensesnitt

Administrer opplastinger, overvåk lagringsbruk og juster applikasjonsinnstillinger via et innebygd administrasjonspanel uten å berøre serverens kommandolinje.

Hvorfor kjøre AnonUpload på Hostinger

Start med ett klikk

Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole på

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet du kan stole på

Innebygd Docker-manager

Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

Start med ett klikk

Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole på

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet du kan stole på

Innebygd Docker-manager

Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

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Lanser lokalt. Voks globalt.

Velg en serverplassering nær målgruppen din for å øke lastehastigheten. Vi har datasentre i Nord-Amerika, Europa, Asia og Sør-Amerika.
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