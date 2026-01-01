Installer Gitea med ett klikk.
Lettvektig, selvhostet Git-plattform med repositorier, problemsporing og verktøy for teamsamarbeid.
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Hva du kan bygge med Gitea
Gitea er en lettvekts, åpen kildekode Git-vertsplattform som gir team et privat kodehjem uten den overflødige kompleksiteten fra større DevOps-plattformer. Den tilbyr depotadministrasjon, pull-forespørsler, problemsporing, kodegjennomganger og SSH-tilgang via et rent nettgrensesnitt – og kjører komfortabelt på beskjedne serverressurser.
Selvhosting av Gitea på din VPS betyr at kildekoden og samarbeidsdataene dine forblir på infrastruktur du kontrollerer. Denne implementeringen parer Gitea med en MySQL-database for pålitelig datalagring og inkluderer SSH-portvideresending slik at utviklere kan pushe og pulle ved hjelp av standard Git-arbeidsflyter.
Viktige funksjoner i Gitea
Repositoriumadministrasjon
Full Git-repositorium-hosting med grenbeskyttelse, sammenslåingsforespørsler og arbeidsflyter for kodegjennomgang for team i alle størrelser.
Saksporing
Innebygd problemsporer med etiketter, milepæler og prosjekttavler for å organisere arbeid sammen med koden din.
SSH og HTTPS-tilgang
Utviklere kan pushe og pulle over SSH eller HTTPS ved å bruke sine eksisterende Git-verktøy uten endringer i arbeidsflyten.
Webhooks og CI/CD
Webhook-støtte og integrasjoner med populære CI/CD-systemer muliggjør automatisert testing og distribusjonsrørledninger.
Lite fotavtrykk
Gitea kjører effektivt på små servere, noe som gjør det praktisk å distribuere på en beskjeden VPS uten å ofre ytelse.
Hvorfor kjøre Gitea på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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