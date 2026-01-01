Gitea er en lettvekts, åpen kildekode Git-vertsplattform som gir team et privat kodehjem uten den overflødige kompleksiteten fra større DevOps-plattformer. Den tilbyr depotadministrasjon, pull-forespørsler, problemsporing, kodegjennomganger og SSH-tilgang via et rent nettgrensesnitt – og kjører komfortabelt på beskjedne serverressurser.

Selvhosting av Gitea på din VPS betyr at kildekoden og samarbeidsdataene dine forblir på infrastruktur du kontrollerer. Denne implementeringen parer Gitea med en MySQL-database for pålitelig datalagring og inkluderer SSH-portvideresending slik at utviklere kan pushe og pulle ved hjelp av standard Git-arbeidsflyter.