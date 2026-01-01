Installer ConvertX med ett klikk.
Selvhostet filkonverteringstjeneste som støtter 1000+ formater for dokumenter, bilder, lyd og video med fullstendig personvern.
Velg en VPS-plan for ConvertX
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med ConvertX
ConvertX er en selvhostet online filkonverterer som håndterer over tusen forskjellige filformater – dokumenter, bilder, lyd, video og mer – via et enkelt nettgrensesnitt. Fordi konverteringen skjer utelukkende på din egen server, forlater sensitive filer aldri infrastrukturen din, og det er ingen begrensninger på opplastingsstørrelse, ingen vannmerker og ingen gebyrer per konvertering pålagt av en tredjepartstjeneste.
Selvhosting av ConvertX er spesielt verdifullt for bedrifter og organisasjoner med databehandlingskrav som forhindrer opplasting av proprietære dokumenter til eksterne skytjenester. Automatisk filopprydding med konfigurerbare oppbevaringsperioder holder lagringsbruken håndterbar, mens valgfri brukerautentisering lar deg kontrollere hvem som kan bruke tjenesten. Denne implementeringen gir en komplett konverteringstjeneste med vedvarende lagring, klar til å håndtere enhver formatarbeidsflyt.
Viktige funksjoner i ConvertX
1 000+ formatstøtte
Konverter mellom praktisk talt hvilken som helst kombinasjon av dokument-, bilde-, lyd- og videoformater uten å installere skrivebordsprogramvare.
Fullstendig filpersonvern
Filer behandles utelukkende på din VPS — ingenting lastes opp til eksterne tjenester eller blir sett av tredjeparter.
Automatisk opprydding
Konfigurerbare oppbevaringsperioder sletter automatisk konverterte filer etter et angitt antall timer for å administrere lagringsplass.
Brukerautentisering
Begrens tilgang med kontobasert autentisering eller åpne konverteringer for uautentiserte brukere for interne teamdistribusjoner.
Ingen størrelsesbegrensninger
Konverter store mediefiler og store mengder uten opplastingsbegrensningene pålagt av nettbaserte konverteringstjenester.
Hvorfor kjøre ConvertX på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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