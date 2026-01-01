ConvertX er en selvhostet online filkonverterer som håndterer over tusen forskjellige filformater – dokumenter, bilder, lyd, video og mer – via et enkelt nettgrensesnitt. Fordi konverteringen skjer utelukkende på din egen server, forlater sensitive filer aldri infrastrukturen din, og det er ingen begrensninger på opplastingsstørrelse, ingen vannmerker og ingen gebyrer per konvertering pålagt av en tredjepartstjeneste.

Selvhosting av ConvertX er spesielt verdifullt for bedrifter og organisasjoner med databehandlingskrav som forhindrer opplasting av proprietære dokumenter til eksterne skytjenester. Automatisk filopprydding med konfigurerbare oppbevaringsperioder holder lagringsbruken håndterbar, mens valgfri brukerautentisering lar deg kontrollere hvem som kan bruke tjenesten. Denne implementeringen gir en komplett konverteringstjeneste med vedvarende lagring, klar til å håndtere enhver formatarbeidsflyt.