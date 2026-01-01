Installer Mail-Archiver med ett klikk.
Selvhostet e-postarkiveringsplattform som kobles til enhver IMAP- eller Microsoft 365-postboks og bevarer hver melding lokalt.
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Hva du kan bygge med Mail-Archiver
Mail-Archiver er en åpen kildekode-e-postarkiverings- og søkeplattform bygget på ASP.NET Core og PostgreSQL. Den kobler seg til IMAP- og Microsoft 365-kontoer via Graph API, synkroniserer e-poster automatisk etter en konfigurerbar tidsplan slik at du alltid har en søkbar, lokal kopi av hver melding og hvert vedlegg.
Selv-hosting av e-postarkivet ditt gir deg full kontroll over samsvar, revisjonsspor og langtidslagring — ingen tredjeparts skytilgang, ingen kostnader per postboks, og ingen avhengighet av e-postleverandørens oppbevaringspolicy. E-poster kan eksporteres som .mbox- eller .eml-arkiver, gjenopprettes til hvilken som helst postboks, eller søkes i løpet av sekunder på tvers av mange års historie.
Viktige funksjoner i Mail-Archiver
IMAP og M365-synkronisering
Arkiverer e-poster automatisk fra enhver IMAP- eller Microsoft 365-postboks etter en konfigurerbar tidsplan, og holder din lokale kopi alltid oppdatert.
Fulltekstsøk
Søk i alle arkiverte e-poster og vedlegg umiddelbart, med filtre etter avsender, datointervall og postboks.
Eksporter og gjenopprett
Eksporter hele postbokser som .mbox- eller zippet .eml-filer, eller gjenopprett valgte e-poster tilbake til en hvilken som helst destinasjonspostboks.
Flerbrukertilgang
Administrer flere brukere med administrator-, selvforvalter- og standardroller, hver med tillatelser per konto og en fullstendig tilgangslogg.
Oppbevaringsregler
Fjern e-poster automatisk fra kilde-e-postserveren etter et angitt antall dager, samtidig som det lokale arkivet holdes intakt.
MBox- og EML-import
Importer eksisterende .mbox- eller .eml-arkiver på opptil 10 GB for å migrere bort fra andre e-postklienter eller arkivverktøy.
Hvorfor kjøre Mail-Archiver på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
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