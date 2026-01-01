Mail-Archiver er en åpen kildekode-e-postarkiverings- og søkeplattform bygget på ASP.NET Core og PostgreSQL. Den kobler seg til IMAP- og Microsoft 365-kontoer via Graph API, synkroniserer e-poster automatisk etter en konfigurerbar tidsplan slik at du alltid har en søkbar, lokal kopi av hver melding og hvert vedlegg.

Selv-hosting av e-postarkivet ditt gir deg full kontroll over samsvar, revisjonsspor og langtidslagring — ingen tredjeparts skytilgang, ingen kostnader per postboks, og ingen avhengighet av e-postleverandørens oppbevaringspolicy. E-poster kan eksporteres som .mbox- eller .eml-arkiver, gjenopprettes til hvilken som helst postboks, eller søkes i løpet av sekunder på tvers av mange års historie.