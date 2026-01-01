OpnForm er et åpen kildekode-alternativ til Typeform og Google Forms, bygget for team som ønsker full kontroll over skjema-dataene sine og innsendingsprosessen. Det tilbyr en dra-og-slipp-skjemaredigerer med betinget logikk, flersideskjemaer, filopplastinger og et bredt spekter av felttyper — alt uten gebyrer per svar eller at data forlater infrastrukturen din.

Selvhosting av OpnForm gir deg ubegrensede svar, tilpasset merkevarebygging og muligheten til å koble skjemainnsendinger direkte til dine egne databaser, webhooks og varslingskanaler. Du angir retningslinjene for datalagring og kontrollerer hvem som har tilgang til innsendte data, noe som gjør det egnet for regulerte bransjer og personvernbevisste team.