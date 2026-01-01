Installer OpnForm med ett-klikks-installasjon.
Åpen kildekode-skjemabygger for å lage vakre, innbyggbare skjemaer med logikk, varsler og analyser.
Velg en VPS-plan for OpnForm
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med OpnForm
OpnForm er et åpen kildekode-alternativ til Typeform og Google Forms, bygget for team som ønsker full kontroll over skjema-dataene sine og innsendingsprosessen. Det tilbyr en dra-og-slipp-skjemaredigerer med betinget logikk, flersideskjemaer, filopplastinger og et bredt spekter av felttyper — alt uten gebyrer per svar eller at data forlater infrastrukturen din.
Selvhosting av OpnForm gir deg ubegrensede svar, tilpasset merkevarebygging og muligheten til å koble skjemainnsendinger direkte til dine egne databaser, webhooks og varslingskanaler. Du angir retningslinjene for datalagring og kontrollerer hvem som har tilgang til innsendte data, noe som gjør det egnet for regulerte bransjer og personvernbevisste team.
Viktige funksjoner i OpnForm
Dra-og-slipp-bygger
Bygg skjemaer visuelt med over 20 felttyper, inkludert filopplastinger, signaturer, vurderingsskalaer og matriseruter.
Betinget logikk
Vis eller skjul felt basert på tidligere svar for å veilede respondenter kun gjennom relevante spørsmål.
Webhook og varsler
Utløs webhooks og e-postvarsler ved hver innsending slik at teamet ditt blir varslet og systemene dine holder seg synkroniserte.
Kan bygges inn hvor som helst
Bygg inn skjemaer som en popup, glidebryter eller innebygd widget på hvilken som helst nettside uten å omdirigere besøkende bort fra siden din.
Responsstyring
Vis, filtrer og eksporter alle skjemainnsendinger fra et innebygd dashbord med søk på kolonnenivå og CSV-eksport.
Hvorfor kjøre OpnForm på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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