Installer Langfuse med ett-klikks installasjon.
Åpen kildekode-plattform for LLM-utvikling for sporing, evaluering og forbedring av AI-applikasjoner i produksjon.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Langfuse
Langfuse er en åpen kildekode LLM-ingeniørplattform som gir team full oversikt over AI-applikasjonene sine. Den fanger detaljerte spor av hver LLM-kall, gjenfinningsoperasjon og agenthandling, noe som gjør det enkelt å feilsøke feil, måle ventetid og forstå kostnader på tvers av hele AI-pipelinen din. Med integrasjoner for LangChain, LlamaIndex, Haystack og direkte SDK-er for Python og TypeScript, fungerer Langfuse med praktisk talt alle AI-rammeverk og modellleverandører.
Selvhosting av Langfuse holder alle applikasjonsdataene dine — prompter, modellinndata, utdata og evalueringsresultater — på infrastruktur du kontrollerer. Dette er viktig når AI-applikasjonene dine håndterer sensitive dokumenter, kundedata eller proprietær forretningslogikk som ikke kan forlate miljøet ditt.
Viktige funksjoner i Langfuse
Distribuert sporing
Fang opp det fullstendige utførelsestreet for hvert LLM-kall, verktøybruk, henting og agenttrinn for å identifisere feil og flaskehalser i ventetiden.
Prompt-administrasjon
Versjon og samarbeid om prompter på ett sted, med server-side hurtigbufring for å minimere modellforsinkelse på tvers av alle distribusjoner.
Pipelines for evaluering
Vurder svar ved å bruke LLM-as-a-judge, tilbakemeldinger fra brukere eller manuell merking for å systematisk måle og forbedre utdatakvaliteten.
Datasettadministrasjon
Bygg testsett og referansepunkter fra produksjonsspor for å validere endringer før du distribuerer oppdaterte prompter eller modeller.
LLM-lekeplass
Test og sammenlign prompt-konfigurasjoner interaktivt mot enhver støttet modell uten å røre applikasjonskoden.
Rammeverksintegrasjoner
Innebygde integrasjoner med LangChain, LlamaIndex, Haystack, og 100+ LLM-er via LiteLLM for drop-in instrumentering.
Hvorfor kjøre Langfuse på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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