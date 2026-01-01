Langfuse er en åpen kildekode LLM-ingeniørplattform som gir team full oversikt over AI-applikasjonene sine. Den fanger detaljerte spor av hver LLM-kall, gjenfinningsoperasjon og agenthandling, noe som gjør det enkelt å feilsøke feil, måle ventetid og forstå kostnader på tvers av hele AI-pipelinen din. Med integrasjoner for LangChain, LlamaIndex, Haystack og direkte SDK-er for Python og TypeScript, fungerer Langfuse med praktisk talt alle AI-rammeverk og modellleverandører.

Selvhosting av Langfuse holder alle applikasjonsdataene dine — prompter, modellinndata, utdata og evalueringsresultater — på infrastruktur du kontrollerer. Dette er viktig når AI-applikasjonene dine håndterer sensitive dokumenter, kundedata eller proprietær forretningslogikk som ikke kan forlate miljøet ditt.