TaxHacker er en åpen kildekode, AI-drevet regnskapsapplikasjon bygget for frilansere, uavhengige gründere og småbedrifter. Den eliminerer manuell dataregistrering ved å bruke store språkmodeller for automatisk å trekke ut beløp, datoer, selgere, skattedata og posteringer fra opplastede kvitteringer og fakturaer.

I motsetning til SaaS-regnskapsverktøy, kjører TaxHacker utelukkende på din egen infrastruktur — dine finansielle dokumenter forlater aldri serveren din. Den støtter 170+ verdensvalutaer med automatisk historisk valutakurskonvertering, fungerer med OpenAI, Google Gemini, Mistral, eller lokale modeller via Ollama, og lar deg opprette egendefinerte kategorier og AI-instruksjoner skreddersydd for dine spesifikke forretningsarbeidsflyter.