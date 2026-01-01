Installer TaxHacker med ett klikk.
Selvhostet AI-regnskapsverktøy som automatisk trekker ut data fra kvitteringer og fakturaer for frilansere og små bedrifter.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med TaxHacker
TaxHacker er en åpen kildekode, AI-drevet regnskapsapplikasjon bygget for frilansere, uavhengige gründere og småbedrifter. Den eliminerer manuell dataregistrering ved å bruke store språkmodeller for automatisk å trekke ut beløp, datoer, selgere, skattedata og posteringer fra opplastede kvitteringer og fakturaer.
I motsetning til SaaS-regnskapsverktøy, kjører TaxHacker utelukkende på din egen infrastruktur — dine finansielle dokumenter forlater aldri serveren din. Den støtter 170+ verdensvalutaer med automatisk historisk valutakurskonvertering, fungerer med OpenAI, Google Gemini, Mistral, eller lokale modeller via Ollama, og lar deg opprette egendefinerte kategorier og AI-instruksjoner skreddersydd for dine spesifikke forretningsarbeidsflyter.
Viktige funksjoner i TaxHacker
AI Dokumentuttrekk
Tolker automatisk kvitteringer og fakturaer for å trekke ut beløp, datoer, forhandlere og skattedata uten manuell inntasting.
Flervalutastøtte
Sporer transaksjoner på tvers av over 170 valutaer og 14 kryptovalutaer med automatisk konvertering av historiske valutakurser.
Fleksible LLM-leverandører
Fungerer med OpenAI, Google Gemini, Mistral eller lokale modeller som Ollama — velg leverandøren som passer dine behov for personvern og kostnader.
Egendefinerte kategorier
Opprett personaliserte kategorier, prosjekter og felt med tilpassede AI-meldinger tilpasset dine spesifikke forretningsarbeidsflyter.
Full datakontroll
Alle finansielle dokumenter forblir på din egen server — ingen tredjepartstjenester får noensinne se dine sensitive forretningsdata.
Masseoperasjoner
Avansert filtrering, fulltekstsøk, masseoperasjoner og dataeksport gjør forberedelsen til skattesesongen enkel.
Hvorfor kjøre TaxHacker på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
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