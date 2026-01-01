Installer Bigcapital med ett klikks installasjon.
Selvhostet finansregnskapsplattform med flervaluta, intelligent rapportering og en komplett hovedbok med dobbelt bokholderi.
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Hva du kan bygge med Bigcapital
Bigcapital er en moderne åpen kildekode-plattform for økonomisk regnskap, designet som et selvhostet alternativ til QuickBooks, Xero og Wave. Den implementerer en fullstendig dobbelt bokføring-hovedbok med støtte for flere valutaer, kunde- og leverandørposter, fakturering og regninger, lagerstyring, manuelle journaler og intelligent rapportering — finansielle rapporter, kontantstrøm, aldersfordeling av fordringer og gjeld, og skattesammendrag — alt generert fra den underliggende hovedboken.
Å selvhoste Bigcapital på din VPS holder klientfakturaer, banktransaksjoner og finansielle poster på infrastruktur du kontrollerer, i stedet for å overlate dem til en SaaS-regnskapstjeneste. Plattformen støtter flere selskaper (leietakere) per instans med isolerte databaser, integreres med Stripe og Plaid for betalinger og bankfeeder, og eksponerer et omfattende API for tilpassede integrasjoner og rapportering.
Viktige funksjoner i Bigcapital
Dobbelt bokholderi
Komplett hovedbok med dobbelt bokføring, med kontoplan, manuelle bilag og revisjonsvennlig transaksjonshistorikk som direkte samsvarer med standard regnskapsarbeidsflyter.
Multivaluta
Innebygd flervalutastøtte med konfigurerbare valutakilder for fakturaer, regninger og rapporter på tvers av internasjonale kunder og leverandører.
Fakturaer og regninger
Kundefakturering med betalingssporing, leverandørfakturaer med betalingsplanlegging, gjentakende transaksjoner og PDF-generering via inkludert Gotenberg-integrasjon.
Intelligente rapporter
Resultatregnskap, balanse, kontantstrøm, aldersfordeling av fordringer/gjeld, mva-oppsummeringer og tilpassbare finansrapporter generert fra hovedboken i sanntid.
Flerleietaker i utgangspunktet
Hvert selskap får sin egen isolerte database, slik at en enkelt instans kan administrere flere virksomheter med streng dataseparasjon.
Hvorfor kjøre Bigcapital på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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