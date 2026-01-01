Bigcapital er en moderne åpen kildekode-plattform for økonomisk regnskap, designet som et selvhostet alternativ til QuickBooks, Xero og Wave. Den implementerer en fullstendig dobbelt bokføring-hovedbok med støtte for flere valutaer, kunde- og leverandørposter, fakturering og regninger, lagerstyring, manuelle journaler og intelligent rapportering — finansielle rapporter, kontantstrøm, aldersfordeling av fordringer og gjeld, og skattesammendrag — alt generert fra den underliggende hovedboken.

Å selvhoste Bigcapital på din VPS holder klientfakturaer, banktransaksjoner og finansielle poster på infrastruktur du kontrollerer, i stedet for å overlate dem til en SaaS-regnskapstjeneste. Plattformen støtter flere selskaper (leietakere) per instans med isolerte databaser, integreres med Stripe og Plaid for betalinger og bankfeeder, og eksponerer et omfattende API for tilpassede integrasjoner og rapportering.