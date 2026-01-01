Installer Budge med ett klikk.
Selvhostet personlig økonomiapplikasjon for privat utgiftssporing, budsjettering og styring av økonomiske mål.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Budge
Budge er en budsjettapplikasjon for personlig økonomi som hjelper enkeltpersoner og familier med å spore utgifter, overvåke forbruksmønstre og arbeide mot økonomiske mål gjennom et brukervennlig nettgrensesnitt. Den støtter flere kontotyper, tilpassede forbrukskategorier og håndtering av gjentakende transaksjoner, noe som gir brukerne et komplett bilde av deres økonomiske helse uten å være avhengig av skybaserte finansielle tjenester.
Ved å selv-hoste Budge på din egen VPS sikrer du at bankdetaljer, forbrukshistorikk og økonomiske mål forblir fullstendig innenfor din infrastruktur — aldri delt med tredjepartsplattformer eller brukt til reklameprofilering. Vedvarende lagring bevarer mange års økonomisk historie, tilgjengelig fra hvilken som helst enhet gjennom et responsivt nettlesergrensesnitt.
Viktige funksjoner i Budge
Utgiftssporing
Loggfør og kategoriser transaksjoner på tvers av flere kontotyper — brukskonto, sparekonto, kredittkort og kontanter — for å opprettholde nøyaktige økonomiske poster.
Budsjettoppfølging
Sett forbruksgrenser per kategori og følg fremdrift i sanntid slik at du umiddelbart vet når et budsjett står i fare for å bli overskredet.
Visuelle forbruksrapporter
Diagrammer og dashbord viser forbruksmønstre og budsjettprestasjon ved første øyekast, noe som gjør det enkelt å identifisere hvor pengene går hver måned.
Måloppfølging
Definer sparemål eller mål for gjeldsreduksjon og følg fremdriften over tid, og forvandle abstrakte økonomiske mål til målbare milepæler.
Personvern først-design
Alle finansielle data lagres lokalt på din VPS uten ekstern deling, noe som holder sensitiv informasjon borte fra annonsenettverk og datameglere.
Hvorfor kjøre Budge på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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