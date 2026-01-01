Budge er en budsjettapplikasjon for personlig økonomi som hjelper enkeltpersoner og familier med å spore utgifter, overvåke forbruksmønstre og arbeide mot økonomiske mål gjennom et brukervennlig nettgrensesnitt. Den støtter flere kontotyper, tilpassede forbrukskategorier og håndtering av gjentakende transaksjoner, noe som gir brukerne et komplett bilde av deres økonomiske helse uten å være avhengig av skybaserte finansielle tjenester.

Ved å selv-hoste Budge på din egen VPS sikrer du at bankdetaljer, forbrukshistorikk og økonomiske mål forblir fullstendig innenfor din infrastruktur — aldri delt med tredjepartsplattformer eller brukt til reklameprofilering. Vedvarende lagring bevarer mange års økonomisk historie, tilgjengelig fra hvilken som helst enhet gjennom et responsivt nettlesergrensesnitt.