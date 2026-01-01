Actual Budget er en rask, lokal-først personlig økonomiapplikasjon bygget rundt konvoluttbudsjetteringsmetoden – hver dollar du tjener, tildeles en spesifikk kategori før du bruker den. Opprinnelig et kommersielt produkt, ble det åpen kildekode av skaperen og vedlikeholdes nå av et aktivt fellesskap, noe som gjør det til et av de mest kapable gratisalternativene til YNAB.

Fordi Actual Budget bruker en lokal-først arkitektur, forblir dine finansielle data på infrastruktur du kontrollerer, snarere enn en tredjeparts sky. Synkronisering på tvers av enheter fungerer fortsatt via din selvhostede server, og valgfri ende-til-ende-kryptering beskytter data under overføring. Banktilkoblinger via SimpleFIN (USA/Canada) og GoCardless (EU/Storbritannia) henter transaksjoner automatisk, mens importstøtte for YNAB gjør migrering enkel.