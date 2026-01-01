Installer Actual Budget med ett klikk installasjon.
Personvernfokusert app for personlig økonomi som bruker konvoluttbudsjettering for å gi hver krone et formål.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Actual Budget
Actual Budget er en rask, lokal-først personlig økonomiapplikasjon bygget rundt konvoluttbudsjetteringsmetoden – hver dollar du tjener, tildeles en spesifikk kategori før du bruker den. Opprinnelig et kommersielt produkt, ble det åpen kildekode av skaperen og vedlikeholdes nå av et aktivt fellesskap, noe som gjør det til et av de mest kapable gratisalternativene til YNAB.
Fordi Actual Budget bruker en lokal-først arkitektur, forblir dine finansielle data på infrastruktur du kontrollerer, snarere enn en tredjeparts sky. Synkronisering på tvers av enheter fungerer fortsatt via din selvhostede server, og valgfri ende-til-ende-kryptering beskytter data under overføring. Banktilkoblinger via SimpleFIN (USA/Canada) og GoCardless (EU/Storbritannia) henter transaksjoner automatisk, mens importstøtte for YNAB gjør migrering enkel.
Viktige funksjoner i Actual Budget
Konvoluttbudsjettering
Allokerer hver dollar til en spesifikk kategori før du bruker den og gir deg en klar plan basert på faktisk inntekt i stedet for grove estimater.
Lokal-først dataeierskap
Dine finansielle data lagres på din egen server, ikke i en kommersiell sky – noe som beskytter sensitive kontodetaljer mot tredjepartsbrudd eller endringer i leverandørpolicy.
Enhetssynkronisering
Synkroniser budsjetter på tvers av telefoner, nettbrett og datamaskiner via din selvhostede server, slik at hvert husstandsmedlem ser de samme oppdaterte tallene.
Bankkonto integrasjon
Koble til ekte bankkontoer via SimpleFIN (US/Canada) eller GoCardless (EU/UK) for å importere transaksjoner automatisk, noe som reduserer manuell dataregistrering.
Detaljerte finansielle rapporter
Innebygde rapporter for nettoformue, kontantstrøm og forbrukstrender gir deg oversikten til å ta informerte økonomiske beslutninger uten et separat regneark.
Hvorfor kjøre Actual Budget på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
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