Unleash er en bedriftsklar plattform for funksjonsstyring med åpen kildekode som team i over 1 000 organisasjoner stoler på. Den frikobler kodeutrulling fra funksjonsaktivering — rull ut til produksjon når som helst og aktiver funksjoner selektivt for spesifikke brukere, prosentvise utrullinger eller miljøer via et webkontrollpanel, uten ny utrulling.

Selvhosting av Unleash holder all flaggkonfigurasjon og brukerrettingsdata innenfor din egen infrastruktur. Med over 15 offisielle SDK-er som dekker alle store språk og rammeverk, kan hele ingeniørorganisasjonen din ta i bruk funksjonsflagg med en konsekvent arbeidsflyt — fra A/B-testing og kanariutrullinger til nødstoppbrytere.