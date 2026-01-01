Installer Unleash med ett klikk.
Åpen kildekode-plattform for funksjonsflaggadministrasjon for sikker og gradvis utrulling av funksjoner på tvers av enhver teknologistakk.
Velg en VPS-plan for Unleash
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Unleash
Unleash er en bedriftsklar plattform for funksjonsstyring med åpen kildekode som team i over 1 000 organisasjoner stoler på. Den frikobler kodeutrulling fra funksjonsaktivering — rull ut til produksjon når som helst og aktiver funksjoner selektivt for spesifikke brukere, prosentvise utrullinger eller miljøer via et webkontrollpanel, uten ny utrulling.
Selvhosting av Unleash holder all flaggkonfigurasjon og brukerrettingsdata innenfor din egen infrastruktur. Med over 15 offisielle SDK-er som dekker alle store språk og rammeverk, kan hele ingeniørorganisasjonen din ta i bruk funksjonsflagg med en konsekvent arbeidsflyt — fra A/B-testing og kanariutrullinger til nødstoppbrytere.
Viktige funksjoner i Unleash
Gradvise utrullinger
Tilby funksjoner til en konfigurerbar prosentandel av brukere og utvid dekningen gradvis, slik at problemer fanges opp før de påvirker alle.
15+ offisielle SDK-er
Native SDK-er for Node.js, Java, Python, Go, .NET, Ruby, iOS, Android og mer holder flagg-evalueringen rask og lokal.
Miljømålretting
Oppretthold uavhengige flaggstatusser per miljø — utvikling, staging, produksjon — fra ett enkelt kontrollplan uten å duplisere konfigurasjon.
Aktiveringsstrategier
Målrett etter bruker-ID, IP-område, vertsnavn eller egendefinerte kontekstfelt for å nøyaktig kontrollere hvem som ser hver funksjon.
Full revisjonslogg
Hver flaggendring blir registrert med forfatter og tidsstempel, noe som gir deg en komplett historikk for feilsøking og etterlevelse.
Hvorfor kjøre Unleash på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
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