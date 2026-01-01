Excalidraw er en elegant virtuell tavle som forvandler teknisk diagramtegning til en kreativ, håndtegnet opplevelse. I motsetning til stive, formelle diagramverktøy, omfavner Excalidraw den organiske, skisseaktige estetikken ved idémyldring på tavle, samtidig som den tilbyr digital bekvemmelighet og sanntidssamarbeid med ende-til-ende-kryptering for sikre teamøkter.

Selvhosting av Excalidraw på din egen VPS gir teamet ditt et privat, alltid tilgjengelig tavleverktøy der diagrammene dine, arkitekturskissene og idémyldringsøktene forblir fullstendig innenfor din infrastruktur — ingen bekymringer for databeskyttelse, ingen abonnementskostnader og ingen avhengighet av eksterne tjenester.