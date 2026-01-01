Installer Excalidraw med ett-klikks installasjon.
Virtuell tavle med åpen kildekode for å lage diagrammer i håndtegnet stil, wireframes og samarbeidende skisser.
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Hva du kan bygge med Excalidraw
Excalidraw er en elegant virtuell tavle som forvandler teknisk diagramtegning til en kreativ, håndtegnet opplevelse. I motsetning til stive, formelle diagramverktøy, omfavner Excalidraw den organiske, skisseaktige estetikken ved idémyldring på tavle, samtidig som den tilbyr digital bekvemmelighet og sanntidssamarbeid med ende-til-ende-kryptering for sikre teamøkter.
Selvhosting av Excalidraw på din egen VPS gir teamet ditt et privat, alltid tilgjengelig tavleverktøy der diagrammene dine, arkitekturskissene og idémyldringsøktene forblir fullstendig innenfor din infrastruktur — ingen bekymringer for databeskyttelse, ingen abonnementskostnader og ingen avhengighet av eksterne tjenester.
Viktige funksjoner i Excalidraw
Håndtegnet estetikk
Gjengir diagrammer med en organisk, skisseaktig stil som senker terskelen for å lage visuelle fremstillinger og gjør komplekse ideer mer tilgjengelige.
Sanntidssamarbeid
Flere brukere kan tegne på samme lerret samtidig med ende-til-ende-kryptering som holder økter private og sikre.
Uendelig lerret
Ubegrenset tegneområde lar team utvide diagrammer fritt uten omstrukturering — ideelt for store arkitekturdiagrammer og idémyldringsøkter.
Fleksibel eksport
Eksporter diagrammer som PNG, SVG, eller delbare lenker, noe som gjør det enkelt å bygge inn visuelt innhold i dokumentasjon, presentasjoner og designverktøy.
Frakoblet-klar PWA
Fungerer som en progressiv nettapp med lokal-først-lagring, slik at diagrammer forblir tilgjengelige selv uten en aktiv internettforbindelse.
Hvorfor kjøre Excalidraw på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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