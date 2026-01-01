FileFlows er et intelligent filbehandlingssystem som automatisk administrerer og optimaliserer mediebiblioteket ditt gjennom tilpassbare visuelle arbeidsflyter. Det overvåker kataloger for nye filer, bruker smarte transkodingsregler, og kan redusere lagringskravene med opptil 90 % – alt uten manuell inngripen. Maskinvareakselerasjonsstøtte for Intel QuickSync, NVIDIA og AMD holder behandlingen rask selv på store biblioteker.

Selvhosting av FileFlows på din VPS gir dine mediearbeidsflyter dedikerte CPU-ressurser døgnet rundt, holder bibliotekbehandlingen din helt privat, og unngår kostnadene per fil og båndbreddegrensene til skybaserte transkodings-tjenester.