Installer FileFlows med ett-klikks installasjon.
Automatisert mediefilprosessor som intelligent transkoder og optimaliserer biblioteket ditt, og reduserer filstørrelser med opptil 90 %.
Velg en VPS-plan for FileFlows
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med FileFlows
FileFlows er et intelligent filbehandlingssystem som automatisk administrerer og optimaliserer mediebiblioteket ditt gjennom tilpassbare visuelle arbeidsflyter. Det overvåker kataloger for nye filer, bruker smarte transkodingsregler, og kan redusere lagringskravene med opptil 90 % – alt uten manuell inngripen. Maskinvareakselerasjonsstøtte for Intel QuickSync, NVIDIA og AMD holder behandlingen rask selv på store biblioteker.
Selvhosting av FileFlows på din VPS gir dine mediearbeidsflyter dedikerte CPU-ressurser døgnet rundt, holder bibliotekbehandlingen din helt privat, og unngår kostnadene per fil og båndbreddegrensene til skybaserte transkodings-tjenester.
Viktige funksjoner i FileFlows
Visuell flytdesigner
Bygg tilpassede behandlingsflyter med et dra-og-slipp-flytredigeringsprogram — ingen skripting nødvendig for å lage komplekse flertrinnsarbeidsflyter.
Opptil 90 % størrelsesreduksjon
Smart transkoding til H.265/HEVC, AV1 og andre moderne kodeker reduserer filstørrelsene dramatisk samtidig som den bevarer visuell kvalitet.
Maskinvareakselerasjon
Støtter Intel QuickSync, NVIDIA NVENC og AMD-enkodere for å avlaste transkoding fra CPU-en og behandle filer betydelig raskere.
Automatisk filovervåking
Overvåker mapper for nye filer og utløser behandling automatisk, slik at biblioteket ditt forblir optimalisert uten manuell inngripen.
Plugin-økosystem
Utvid FileFlows med tilleggsprogrammer for lydnormalisering, undertekstbehandling, filomdøping og integrasjon med medieservere som Plex og Jellyfin.
Hvorfor kjøre FileFlows på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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