Installer Firefly med ett klikk.
Enkel WireGuard VPN-server med et webadministrasjonsgrensesnitt for å opprette og administrere sikre VPN-tilkoblinger uten nettverkskompetanse.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Firefly
Firefly er en strømlinjeformet WireGuard VPN-server som kombinerer WireGuards høyytelses, moderne kryptografi med et tilgjengelig webgrensesnitt for å administrere klienter, generere konfigurasjoner og overvåke tilkoblinger. Den eliminerer kompleksiteten ved tradisjonelt WireGuard-oppsett slik at du kan ha en sikker VPN kjørende på minutter i stedet for timer.
Ved å distribuere Firefly på din egen VPS får du en dedikert offentlig IP-adresse for pålitelig VPN-tilgang, båndbredde av bedriftsklasse uten ISP-struping, og fullstendig uavhengighet fra tredjeparts VPN-leverandører som logger trafikk eller opplever uventede avbrudd.
Viktige funksjoner i Firefly
Ett-klikks kundeoppsett
Generer WireGuard klientkonfigurasjoner og QR-koder for mobile enheter direkte fra webgrensesnittet — ingen kommandolinjekunnskap er nødvendig.
Automatiske SSL-sertifikater
Firefly leverer gratis SSL-sertifikater automatisk, og sikrer administrasjonsgrensesnittet uten manuell sertifikatkonfigurering.
Kryssplattformklienter
Fungerer med alle offisielle WireGuard-klienter på iOS, Android, Windows, macOS og Linux — koble til hvilken som helst enhet med én enkelt konfigurasjonsfil.
Sanntidsovervåking
Dashbordet viser aktive tilkoblinger og båndbreddebruk per klient, slik at du alltid vet hvem som er tilkoblet og hvor mye trafikk de bruker.
Ingen system-WireGuard nødvendig
Kjører utelukkende i Docker uten å kreve at WireGuard er installert på vertsoperativsystemet, noe som forenkler utrulling og holder vertssystemet rent.
Hvorfor kjøre Firefly på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
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