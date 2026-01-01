Firefly er en strømlinjeformet WireGuard VPN-server som kombinerer WireGuards høyytelses, moderne kryptografi med et tilgjengelig webgrensesnitt for å administrere klienter, generere konfigurasjoner og overvåke tilkoblinger. Den eliminerer kompleksiteten ved tradisjonelt WireGuard-oppsett slik at du kan ha en sikker VPN kjørende på minutter i stedet for timer.

Ved å distribuere Firefly på din egen VPS får du en dedikert offentlig IP-adresse for pålitelig VPN-tilgang, båndbredde av bedriftsklasse uten ISP-struping, og fullstendig uavhengighet fra tredjeparts VPN-leverandører som logger trafikk eller opplever uventede avbrudd.