Installer Indico med ett klikk.
Åpen kildekode-system for konferanse- og arrangementsstyring bygget ved CERN for akademiske og vitenskapelige miljøer.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Indico
Indico er en funksjonsrik plattform for arrangementshåndtering, opprettet ved CERN — nettets fødested — for å koordinere alt fra små seminarer til globale vitenskapelige konferanser med tusenvis av deltakere. Den håndterer innlevering av sammendrag og fagfellevurdering, flersporede agendaer, konferansepublikasjoner, rombestillinger, registrering, betaling og utskrift av adgangskort i ett enkelt integrert system.
Selvhosting av Indico på din VPS holder sensitive deltakerdata, sammendrag og akademiske innleveringer på infrastruktur du kontrollerer, unngår SaaS-avgifter per arrangement for store konferanser, og lar deg tilpasse temaer, programtillegg og autentisering for å matche institusjonelle krav.
Viktige funksjoner i Indico
Konferansestyring
Planlegg flerdags, flerspors konferanser med strukturerte timeplaner, sesjonsledere og foredragshåndtering bygget for akademiske arrangementer.
Sammendrag og fagfellevurdering
Samle inn sammendrag, tildel anmeldere, kjør blinde eller dobbeltblinde vurderingsarbeidsflyter og publiser konferanserapporter uten tredjepartsverktøy.
Romreservasjon
Administrer delte møterom på tvers av en organisasjon med kalendervisninger, gjentakende bestillinger og arbeidsflyter for godkjenning.
Registrering og betaling
Bygg tilpassede registreringsskjemaer med rabattkoder, kapasitetsgrenser og betalingsintegrasjoner for billettsalg og overnatting.
Plugins og SSO
Utvid Indico med Zoom-, OAuth-, SAML-, LDAP- og Shibboleth-plugins for å integrere med eksisterende institusjonelle identitetsleverandører.
CERN-skala
Bygget for å drive hele CERNs arrangementskalender, skalerer Indico fra et enkelt seminar til konferanser med tusenvis av deltakere.
Hvorfor kjøre Indico på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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