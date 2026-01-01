Indico er en funksjonsrik plattform for arrangementshåndtering, opprettet ved CERN — nettets fødested — for å koordinere alt fra små seminarer til globale vitenskapelige konferanser med tusenvis av deltakere. Den håndterer innlevering av sammendrag og fagfellevurdering, flersporede agendaer, konferansepublikasjoner, rombestillinger, registrering, betaling og utskrift av adgangskort i ett enkelt integrert system.

Selvhosting av Indico på din VPS holder sensitive deltakerdata, sammendrag og akademiske innleveringer på infrastruktur du kontrollerer, unngår SaaS-avgifter per arrangement for store konferanser, og lar deg tilpasse temaer, programtillegg og autentisering for å matche institusjonelle krav.