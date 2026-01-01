Installer Faktory med ett klikk.
Høyytelses, språkuavhengig bakgrunnsjobbserver med et innebygd webgrensesnitt for overvåking og administrasjon av jobber.
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Hva du kan bygge med Faktory
Faktory er en frittstående bakgrunnsjobbserver som gir kraftig jobbprosessering til ethvert programmeringsspråk. Den tilbyr et enkelt protokollbasert grensesnitt slik at arbeidere skrevet i Ruby, Go, Python, JavaScript, PHP og mer alle kan dele den samme jobbinfrastrukturen uten å være bundet til ett enkelt språkmiljø.
Selvhosting av Faktory på din VPS gir deg full kontroll over jobbkøer, gjenforsøkslogikk og ytelsesdata. Det innebygde web-dashbordet lar deg overvåke gjennomstrømning, inspisere mislykkede jobber og administrere køer i sanntid uten ekstra verktøy.
Viktige funksjoner i Faktory
Språkuavhengig design
Ethvert språk med et Faktory-klientbibliotek kan sette jobber i kø og behandle dem, noe som gjør det enkelt å integrere på tvers av polyglotte stakker.
Innebygd Web-dashbord
Overvåk kødybder, jobbgjennomstrømning og feil gjennom et intuitivt nettleserbasert brukergrensesnitt som er tilgjengelig rett ut av esken.
Pålitelig jobbvedvarelse
Jobber lagres på disk ved hjelp av en innebygd Redis-kompatibel lagring, som sikrer at ingen jobb går tapt ved omstarter eller feil.
Automatiske gjenforsøk
Mislykkede jobber blir automatisk forsøkt på nytt med konfigurerbare utsettelsesplaner, noe som reduserer manuelt inngrep for midlertidige feil.
Køprioritering
Rute jobber til navngitte køer med konfigurerbare vekter slik at arbeid med høy prioritet alltid behandles først.
Hvorfor kjøre Faktory på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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