Faktory er en frittstående bakgrunnsjobbserver som gir kraftig jobbprosessering til ethvert programmeringsspråk. Den tilbyr et enkelt protokollbasert grensesnitt slik at arbeidere skrevet i Ruby, Go, Python, JavaScript, PHP og mer alle kan dele den samme jobbinfrastrukturen uten å være bundet til ett enkelt språkmiljø.

Selvhosting av Faktory på din VPS gir deg full kontroll over jobbkøer, gjenforsøkslogikk og ytelsesdata. Det innebygde web-dashbordet lar deg overvåke gjennomstrømning, inspisere mislykkede jobber og administrere køer i sanntid uten ekstra verktøy.