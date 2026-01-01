Nexterm er en plattform for serveradministrasjon med åpen kildekode som konsoliderer SSH-terminaløkter, VNC-skrivebord og RDP-tilkoblinger i ett enkelt nettlesertilgjengelig grensesnitt. I motsetning til tradisjonelle fjernaksessverktøy som krever en lokal klient, kjører Nexterm på din VPS og gir deg et komplett tilkoblingsnav som er tilgjengelig fra hvilken som helst enhet med en nettleser.

Selvhosting av Nexterm på din egen VPS betyr at serverlegitimasjonen og øktdataene dine aldri forlater infrastrukturen din. Den innebygde SFTP-filbehandleren, øktopptak, overvåking og støtte for organisasjoner og 2FA gjør det til en praktisk erstatning for å sjonglere flere SSH-klienter, VNC-visere og RDP-verktøy.