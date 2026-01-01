Installer Nexterm med ett klikk.
Åpen kildekode-serveradministrasjon for SSH-, VNC- og RDP-tilkoblinger fullt tilgjengelig fra nettleseren din.
Velg en VPS-plan for Nexterm
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Nexterm
Nexterm er en plattform for serveradministrasjon med åpen kildekode som konsoliderer SSH-terminaløkter, VNC-skrivebord og RDP-tilkoblinger i ett enkelt nettlesertilgjengelig grensesnitt. I motsetning til tradisjonelle fjernaksessverktøy som krever en lokal klient, kjører Nexterm på din VPS og gir deg et komplett tilkoblingsnav som er tilgjengelig fra hvilken som helst enhet med en nettleser.
Selvhosting av Nexterm på din egen VPS betyr at serverlegitimasjonen og øktdataene dine aldri forlater infrastrukturen din. Den innebygde SFTP-filbehandleren, øktopptak, overvåking og støtte for organisasjoner og 2FA gjør det til en praktisk erstatning for å sjonglere flere SSH-klienter, VNC-visere og RDP-verktøy.
Viktige funksjoner i Nexterm
SSH, VNC og RDP
Administrer SSH-terminaler, VNC-skrivebord og RDP-sesjoner fra én enkelt nettleserfane — ingen lokal klientinstallasjon nødvendig på noen enhet.
SFTP-filbehandler
Bla gjennom, last opp og last ned filer på eksterne servere via et innebygd SFTP-grensesnitt uten å trenge en separat FTP-klient.
Øktopptak
Ta opp og spill av terminal- og skrivebordsøkter for revisjon, teamgjennomgang eller feilsøking av tidligere endringer.
To-faktor autentisering
Beskytt tilgangen til alle serverne dine med 2FA og OIDC SSO, som sikrer at kun autoriserte brukere kan åpne tilkoblinger.
Flerbrukerorganisasjoner
Del servere og legitimasjon inn i organisasjoner slik at team kan dele tilgang uten å eksponere urelatert infrastruktur.
Hvorfor kjøre Nexterm på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
Alt går knirkefritt og bra med Hostinger, AI-chatboten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse spørsmålet ditt. Å, og VPS-en deres er bare fantastisk, ingen oppturer og nedturer. Takk til utviklerteamet og alle andre involverte. Stå på 🚀
Endelig et VPS-hostingselskap som gjør det riktig! Godt priset. Utmerket portal som respekterer brukernes tid. Sømløse sikkerhetskopier. God kundestøtte. Pålitelig. Føles bunnsolid.
Jeg kontaktet Hostinger-kundestøtte etter å ha mistet tilgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke vært mer imponert. Kodee og Mohammad fra kundestøtteteamet var utrolig tålmodige og grundige.
Tusen takk til Carla for at hun hjalp meg med denne N8N-oppgraderingen på Hostinger VPS-en min. Profesjonell og kunnskapsrik, takk igjen Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det fungerer bare alltid. Det er alltid raskt og stabilt. Aldri nede, aldri krasjer.
Selskapet gjør det bra, og jeg er veldig fornøyd med de spesifikke tjenestene jeg bruker gjennom dem. Ikke så dyrt som noen steder med virkelig gode VPS-oppsett og prisplaner.