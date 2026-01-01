Chroma er en åpen kildekode embedding-database spesialbygd for AI-applikasjoner som trenger å lagre, indeksere og spørre høydimensjonale vektor-embeddings. Den integreres naturlig med LangChain, LlamaIndex og OpenAI SDK, noe som gjør det til den raskeste måten å legge til semantisk søk og retrieval-augmented generation (RAG)-funksjonalitet til enhver applikasjon uten å bygge tilpasset vektorinfrastruktur.

Selv-hosting av Chroma på din VPS holder dine embeddings, dokumentdata og spørringsmønstre under din kontroll, uten pris per spørring og fleksibiliteten til å justere ressurser etter hvert som samlingen din skalerer.