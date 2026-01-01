Installer Chroma med ett klikk.
Åpen kildekode-vektordatabase for AI-applikasjoner, semantisk søk og pipelines for gjenfinningsforsterket generering.
Velg en VPS-plan for Chroma
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Chroma
Chroma er en åpen kildekode embedding-database spesialbygd for AI-applikasjoner som trenger å lagre, indeksere og spørre høydimensjonale vektor-embeddings. Den integreres naturlig med LangChain, LlamaIndex og OpenAI SDK, noe som gjør det til den raskeste måten å legge til semantisk søk og retrieval-augmented generation (RAG)-funksjonalitet til enhver applikasjon uten å bygge tilpasset vektorinfrastruktur.
Selv-hosting av Chroma på din VPS holder dine embeddings, dokumentdata og spørringsmønstre under din kontroll, uten pris per spørring og fleksibiliteten til å justere ressurser etter hvert som samlingen din skalerer.
Viktige funksjoner i Chroma
RAG-pipeline klar
Designet som gjenfinningslaget for LLM-applikasjoner, slik at du kan forankre modellens svar i dine egne dokumenter med minimalt integrasjonsarbeid.
Rammeverksintegrasjoner
Innebygd støtte for LangChain, LlamaIndex og OpenAI SDK-en betyr at din eksisterende AI-kode kobles til Chroma med bare noen få linjer med konfigurasjon.
Metadatafiltrering
Kombiner vektorlikhetssøk med strukturerte metadatafiltre for å begrense resultater etter dato, kategori eller et hvilket som helst tilpasset attributt uten etterbehandling.
Flere avstandsmetrikker
Velg cosinuslikhet, L2-avstand eller indreprodukt per samling for å matche metrikken som din innebyggingsmodell ble trent med for nøyaktige resultater.
Vedvarende lagring
Embeddings og indekser overlever omstarter og oppdateringer, slik at kunnskapsbasen din forblir intakt uten å gjeninnhente dokumenter etter hver utrullingsendring.
Hvorfor kjøre Chroma på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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