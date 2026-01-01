Installer Grafana Loki med ett klikk.
Horisontalt skalerbart loggaggregeringssystem inspirert av Prometheus, designet for kostnadseffektiv indeksering av etiketter i stedet for fulltekst.
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Hva du kan bygge med Grafana Loki
Grafana Loki er et åpen kildekode-system for loggaggregering bygget av Grafana Labs som tar Prometheus-tilnærmingen til logger — det indekserer kun et lite sett med metadataetiketter per strøm i stedet for hele logginnholdet, noe som holder lagringskostnadene og driftskostnadene dramatisk lavere enn tradisjonelle loggdatabaser. Logger sendes inn av agenter som Promtail, Grafana Alloy, Fluent Bit eller Vector og spørres med LogQL.
Denne malen pakker Loki med Grafana forhåndskonfigurert som et brukergrensesnitt og forhåndsutstyrer Loki som standard datakilde, slik at logger er søkbare i Utforsk-visningen i det øyeblikket stakken starter. Selv-hosting på en VPS holder sensitive applikasjons- og revisjonslogger helt innenfor din egen infrastruktur, uten per-GB inntaksavgifter.
Viktige funksjoner i Grafana Loki
Etikettbasert indeksering
Loki indekserer bare en håndfull metadataetiketter per loggstrøm i stedet for hele nyttelasten, noe som reduserer lagrings- og minnekostnadene sammenlignet med Elasticsearch-lignende motorer.
LogQL spørrespråk
Spør logger med en PromQL-inspirert syntaks som støtter filtrering, parsing og metrikkuttrekk slik at du kan tegne grafer over feilrater og ventetid direkte fra logglinjer.
Innebygd Grafana brukergrensesnitt
Den inkluderte Grafana-instansen leveres med Loki forhåndskonfigurert som en datakilde, klar for Utforsk-visningen, dashbord og enhetlig varsling fra dag én.
Multi-agent-inntak
Godta logger fra Promtail, Grafana Alloy, Fluent Bit, Vector, Logstash og enhver klient som bruker Loki push API-et for fleksibel innsamling på tvers av stakken din.
Enhetlig varsling
Definer LogQL-baserte varslingsregler via Grafana og rute varsler til Slack, PagerDuty, e-post og webhooks sammen med dine eksisterende metrikkvarsler.
Filsystem-basert lagring
Standard enkeltbinærmodus lagrer databiter og TSDB-indeksen vedvarende til et Docker-volum på disk, uten at ekstern objektlagring er nødvendig for å komme i gang.
Hvorfor kjøre Grafana Loki på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
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