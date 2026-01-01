Grafana Loki er et åpen kildekode-system for loggaggregering bygget av Grafana Labs som tar Prometheus-tilnærmingen til logger — det indekserer kun et lite sett med metadataetiketter per strøm i stedet for hele logginnholdet, noe som holder lagringskostnadene og driftskostnadene dramatisk lavere enn tradisjonelle loggdatabaser. Logger sendes inn av agenter som Promtail, Grafana Alloy, Fluent Bit eller Vector og spørres med LogQL.

Denne malen pakker Loki med Grafana forhåndskonfigurert som et brukergrensesnitt og forhåndsutstyrer Loki som standard datakilde, slik at logger er søkbare i Utforsk-visningen i det øyeblikket stakken starter. Selv-hosting på en VPS holder sensitive applikasjons- og revisjonslogger helt innenfor din egen infrastruktur, uten per-GB inntaksavgifter.