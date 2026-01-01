Opptil 69 % rabatt for Grafana Loki

Installer Grafana Loki med ett klikk.

Horisontalt skalerbart loggaggregeringssystem inspirert av Prometheus, designet for kostnadseffektiv indeksering av etiketter i stedet for fulltekst.

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AI-administrert VPS
kr66,99/mnd
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Installer Grafana Loki med ett klikk.

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kr66,99/mnd
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Velg plan
Fornyes ved kr 336,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
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66% rabatt
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Fornyes ved kr 601,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
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32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde
68% rabatt
KVM 1
kr210,99
kr66,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 144,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
1 vCPU kjerne
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplass
4 TB båndbredde
Mest populær
64% rabatt
KVM 2
kr258,99
kr93,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 180,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB båndbredde
69% rabatt
KVM 4
kr433,99
kr132,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 336,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr782,99
kr264,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 601,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde

Hver plan har alt du trenger og mer

Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år
Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år

Alle planer betales på forhånd. Månedsprisen gjenspeiler den totale planprisen delt på antall måneder i planen din.

Hva du kan bygge med Grafana Loki

Grafana Loki er et åpen kildekode-system for loggaggregering bygget av Grafana Labs som tar Prometheus-tilnærmingen til logger — det indekserer kun et lite sett med metadataetiketter per strøm i stedet for hele logginnholdet, noe som holder lagringskostnadene og driftskostnadene dramatisk lavere enn tradisjonelle loggdatabaser. Logger sendes inn av agenter som Promtail, Grafana Alloy, Fluent Bit eller Vector og spørres med LogQL.

Denne malen pakker Loki med Grafana forhåndskonfigurert som et brukergrensesnitt og forhåndsutstyrer Loki som standard datakilde, slik at logger er søkbare i Utforsk-visningen i det øyeblikket stakken starter. Selv-hosting på en VPS holder sensitive applikasjons- og revisjonslogger helt innenfor din egen infrastruktur, uten per-GB inntaksavgifter.

Kom i gang
Hva du kan bygge med {name}

Viktige funksjoner i Grafana Loki

Etikettbasert indeksering

Loki indekserer bare en håndfull metadataetiketter per loggstrøm i stedet for hele nyttelasten, noe som reduserer lagrings- og minnekostnadene sammenlignet med Elasticsearch-lignende motorer.

LogQL spørrespråk

Spør logger med en PromQL-inspirert syntaks som støtter filtrering, parsing og metrikkuttrekk slik at du kan tegne grafer over feilrater og ventetid direkte fra logglinjer.

Innebygd Grafana brukergrensesnitt

Den inkluderte Grafana-instansen leveres med Loki forhåndskonfigurert som en datakilde, klar for Utforsk-visningen, dashbord og enhetlig varsling fra dag én.

Multi-agent-inntak

Godta logger fra Promtail, Grafana Alloy, Fluent Bit, Vector, Logstash og enhver klient som bruker Loki push API-et for fleksibel innsamling på tvers av stakken din.

Enhetlig varsling

Definer LogQL-baserte varslingsregler via Grafana og rute varsler til Slack, PagerDuty, e-post og webhooks sammen med dine eksisterende metrikkvarsler.

Filsystem-basert lagring

Standard enkeltbinærmodus lagrer databiter og TSDB-indeksen vedvarende til et Docker-volum på disk, uten at ekstern objektlagring er nødvendig for å komme i gang.

Hvorfor kjøre Grafana Loki på Hostinger

Start med ett klikk

Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

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Sikkerhet du kan stole på

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet du kan stole på

Innebygd Docker-manager

Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

Start med ett klikk

Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole på

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet du kan stole på

Innebygd Docker-manager

Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

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